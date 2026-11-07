हर शेयर पर 90 रुपये का डिविडेंड, इन निवेशकों को मिलेगा तोहफा
मुख्य बातें
- बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड प्रति इक्विटी शेयर 90 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय हो गई है
- शुक्रवार को बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड के शेयर की कीमत 0.45% बढ़कर बंद हुई
Bayer CropScience dividend news: शेयर बाजार में कई ऐसी कंपनियां हैं जो समय-समय पर निवेशकों को बोनस शेयर या डिविडेंड का तोहफा देती रहती हैं। अब बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड ने भी अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अगर पोर्टफोलियो में यह शेयर है तो ये खबर आपके लिए है।
90 रुपये का डिविडेंड
एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनी बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड प्रति इक्विटी शेयर 90 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय हो गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित किए हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंगलवार, 3 नवंबर को वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए 90 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। इन शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये है (यानी फेस वैल्यू का 900%)। बोर्ड ने गुरुवार, 12 नवंबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड पाने के लिए निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट से पहले ये शेयर होने चाहिए। कंपनी द्वारा BSE को दी गई जानकारी के अनुसार, बोर्ड सोमवार, 30 नवंबर 2026 तक निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान कर देगा।
शेयर का हाल
शुक्रवार को बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड के शेयर की कीमत 0.45% बढ़कर बंद हुई। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में इसमें 1.64% की तेजी देखी गई थी। एक महीने में 6.17%, तीन महीनों में 21.32% और एक साल में लगभग 30.29% गिरा है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 166.2 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 152.7 करोड़ रुपये था। इस तिमाही के दौरान, टैक्स से पहले का प्रॉफिट 6% बढ़कर 211.4 करोड़ रुपये हो गया।
क्या कहा कंपनी के एमडी ने?
बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड के वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ साइमन वीबुश ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में असमान मानसून के कारण बुवाई के पैटर्न और फसल सुरक्षा उत्पादों की मांग प्रभावित हुई, जबकि मक्का की खेती का रकबा घटने से भी कारोबार पर दबाव पड़ा। इसके बावजूद कंपनी ने अपने कामकाज में अनुशासन बनाए रखने, उत्पाद पोर्टफोलियो मजबूत करने और नए इनोवेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया।
वहीं, कंपनी के कार्यकारी निदेशक और सीएफओ विनीत जिंदल ने बताया कि मक्का बीजों के उत्पादन में बेहतर पैदावार और लागत दक्षता से ग्रॉस मार्जिन में सुधार हुआ, जिससे मुनाफे को सहारा मिला। कंपनी ने कहा कि वह वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और नकदी प्रवाह मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें