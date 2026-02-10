Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़bata India shares surge more than 8 percent boosted by quarterly results
बाटा इंडिया के शेयर में 8.4% की जोरदार उछाल, तिमाही नतीजों से मिली रफ्तार

बाटा इंडिया के शेयर में 8.4% की जोरदार उछाल, तिमाही नतीजों से मिली रफ्तार

संक्षेप:

Bata India Share Price: बाटा इंडिया के शेयरों ने मंगलवार, 10 फरवरी को अपनी बढ़त जारी रखी और दूसरे सत्र में लगातार उछाल दर्ज किया। शेयर 8.4% चढ़कर 958.55 रुपये प्रति शेयर के चार सप्ताह हाई पर पहुंच गया।

Feb 10, 2026 01:44 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bata India Share Price: बाटा इंडिया के शेयरों ने मंगलवार, 10 फरवरी को अपनी बढ़त जारी रखी और दूसरे सत्र में लगातार उछाल दर्ज किया। शेयर 8.4% चढ़कर 958.55 रुपये प्रति शेयर के चार सप्ताह हाई पर पहुंच गया। यह उछाल कंपनी के दिसंबर तिमाही के अनुमान के अनुरूप रहने वाले प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में देखने को मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे रहे तिमाही नतीजे

फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कारोबार मजबूत त्योहारी और शादी के सीजन की मांग, साथ ही फुटवियर पर जीएसटी में कटौती की वजह से 3% बढ़कर 944 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल सितंबर में सरकार ने 2,500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर जीएसटी घटाकर 12% से 5% कर दिया था। इससे पहले, 5% की दर केवल 1,000 रुपये तक के जूतों पर लागू होती थी।

ऑपरेटिंग प्रदर्शन

ऑपरेटिंग मोर्चे पर, कंपनी ने 212 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6% अधिक है। EBITDA मार्जिन 70 आधार अंक बढ़कर 22.4% हो गया। यह विस्तार अन्य खर्चों में 140 आधार अंक की कमी की वजह से हुआ, हालांकि कर्मचारी लागत में 50 आधार अंक की वृद्धि और ग्रॉस मार्जिन में 20 आधार अंक की गिरावट से इस पर असर पड़ा। ग्रॉस मार्जिन 56% रहा। शुद्ध मुनाफे में कंपनी ने 66.1 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 58.7 करोड़ रुपये के मुनाफे की तुलना में 13% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

मांग में सुधार के संकेत

बाटा इंडिया ने पिछले साल स्थानीय त्योहारी सीजन के दौरान मांग में सुधार के संकेत दिए थे। इससे पहले, कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में भारी गिरावट के साथ मुनाफा दर्ज किया था, क्योंकि उपभोक्ता कम टैक्स दरों का इंतजार करने के लिए खरीदारी स्थगित कर रहे थे।

प्रीमियम उत्पादों और स्टोर विस्तार

कंपनी ने अपनी आय दाखिल करते हुए बताया कि हश पपीज और पावर जैसे ब्रांडों में उसके प्रीमियम उत्पादों ने मजबूत वृद्धि दिखाई है, जबकि फ्रेश ब्रांड की बिक्री में योगदान लगातार तिमाही आधार पर सुधर रहा है। दिसंबर तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया और 27 नए फ्रेंचाइजी स्टोर जोड़े, जिससे कुल स्टोर की संख्या 688 हो गई।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

हालांकि, कंपनी के शेयर हाल में मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन वे अभी भी गहरे नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। नवंबर 2021 और जनवरी 2026 के बीच शेयर पर लंबे समय तक दबाव रहा और इसने अपनी कीमत का 62% गंवा दिया। स्टॉक ने कैलेंडर ईयर 2025 (CY25) में 31.41% की गिरावट के साथ समापन किया, जो पिछले 16 वर्षों में इसकी सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट थी। ट्रेंडलाइन के डेटा के अनुसार, आखिरी बार 2008 में इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई थी, जब यह 63% गिर गया था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Stocks Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,