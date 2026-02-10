बाटा इंडिया के शेयर में 8.4% की जोरदार उछाल, तिमाही नतीजों से मिली रफ्तार

संक्षेप: Bata India Share Price: बाटा इंडिया के शेयरों ने मंगलवार, 10 फरवरी को अपनी बढ़त जारी रखी और दूसरे सत्र में लगातार उछाल दर्ज किया। शेयर 8.4% चढ़कर 958.55 रुपये प्रति शेयर के चार सप्ताह हाई पर पहुंच गया।

कैसे रहे तिमाही नतीजे फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कारोबार मजबूत त्योहारी और शादी के सीजन की मांग, साथ ही फुटवियर पर जीएसटी में कटौती की वजह से 3% बढ़कर 944 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल सितंबर में सरकार ने 2,500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर जीएसटी घटाकर 12% से 5% कर दिया था। इससे पहले, 5% की दर केवल 1,000 रुपये तक के जूतों पर लागू होती थी।

ऑपरेटिंग प्रदर्शन ऑपरेटिंग मोर्चे पर, कंपनी ने 212 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6% अधिक है। EBITDA मार्जिन 70 आधार अंक बढ़कर 22.4% हो गया। यह विस्तार अन्य खर्चों में 140 आधार अंक की कमी की वजह से हुआ, हालांकि कर्मचारी लागत में 50 आधार अंक की वृद्धि और ग्रॉस मार्जिन में 20 आधार अंक की गिरावट से इस पर असर पड़ा। ग्रॉस मार्जिन 56% रहा। शुद्ध मुनाफे में कंपनी ने 66.1 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 58.7 करोड़ रुपये के मुनाफे की तुलना में 13% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

मांग में सुधार के संकेत बाटा इंडिया ने पिछले साल स्थानीय त्योहारी सीजन के दौरान मांग में सुधार के संकेत दिए थे। इससे पहले, कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में भारी गिरावट के साथ मुनाफा दर्ज किया था, क्योंकि उपभोक्ता कम टैक्स दरों का इंतजार करने के लिए खरीदारी स्थगित कर रहे थे।

प्रीमियम उत्पादों और स्टोर विस्तार कंपनी ने अपनी आय दाखिल करते हुए बताया कि हश पपीज और पावर जैसे ब्रांडों में उसके प्रीमियम उत्पादों ने मजबूत वृद्धि दिखाई है, जबकि फ्रेश ब्रांड की बिक्री में योगदान लगातार तिमाही आधार पर सुधर रहा है। दिसंबर तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया और 27 नए फ्रेंचाइजी स्टोर जोड़े, जिससे कुल स्टोर की संख्या 688 हो गई।

शेयर प्राइस हिस्ट्री हालांकि, कंपनी के शेयर हाल में मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन वे अभी भी गहरे नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। नवंबर 2021 और जनवरी 2026 के बीच शेयर पर लंबे समय तक दबाव रहा और इसने अपनी कीमत का 62% गंवा दिया। स्टॉक ने कैलेंडर ईयर 2025 (CY25) में 31.41% की गिरावट के साथ समापन किया, जो पिछले 16 वर्षों में इसकी सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट थी। ट्रेंडलाइन के डेटा के अनुसार, आखिरी बार 2008 में इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई थी, जब यह 63% गिर गया था।