बासमती युद्ध: भारत-पाकिस्तान विवाद में फंसा यूरोपीय संघ का व्यापार समझौता

भारत का स्पष्ट मानना है कि बासमती चावल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सिर्फ भारत के हिमालयी तलहटी वाले इलाकों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों से है। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान का इस पर दावा करना पूरी तरह से बेबुनियाद है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल के 'प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन' दर्जे को लेकर विवाद चल रहा है। इसकी वजह से भारत का यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार समझौता रुका हुआ है। यूरोपीय संघ इस मामले में कोई फैसला लेने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है।

आवेदन और विरोध भारत ने सात साल पहले यूरोपीय संघ में बासमती नाम के संरक्षण के लिए आवेदन किया था। इसका मकसद था कि सिर्फ भारत के खास क्षेत्रों में उगाए गए चावल को ही 'बासमती' कहा जा सके। इसके जवाब में पाकिस्तान ने साल 2023 में अपना विरोध दर्ज करते हुए एक अलग आवेदन दायर किया।

पाकिस्तान के दावों का खंडन पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने बासमती चावल पर भारत के दावे को खारिज कर दिया है और यूरोपीय संघ भी जल्द ही पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाएगा। भारत ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उन्हें बिना प्रमाण के फैलाई गई भ्रामक जानकारी बताया है।

निर्यात बाजार पर क्या है असर - भारत बासमती चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। साल 2022-23 में भारत ने 45.61 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 4.79 अरब डॉलर थी।

- पाकिस्तान का निर्यात भारत के मुकाबले कम है, लेकिन उसकी मुद्रा की कीमत कम होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके चावल की कीमत भारत के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है।

- यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे बाजारों में पाकिस्तान की हिस्सेदारी लगभग 85% तक पहुंच गई है।