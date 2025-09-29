Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़banks will remain closed in these cities from september 29 to october 5
Bank Holiday Week: 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक
Bank Holiday Week: इस सप्ताह के सभी सात दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में बैंक के लिए छुट्टी के हैं। इसकी वजह नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती जैसे धार्मिक उत्सव, स्थानीय त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश हैं। ध्यान रहे, हर महीने की दूसरे और चौथे शनिवार और महीने के सभी रविवार को भी बैंक बंद रहते हैं।
Bank Holiday Week: आज, 29 सितंबर, को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देश पर अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में बैंक छुट्टी है। यह छुट्टी दुर्गा पूजा के सातवें दिन यानी महासप्तमी के कारण है। असल में, इस सप्ताह के सभी सात दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में बैंक के लिए छुट्टी रहेगी। इसकी वजह नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती जैसे धार्मिक उत्सव, स्थानीय त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश हैं। ध्यान रहे, हर महीने की दूसरे और चौथे शनिवार और महीने के सभी रविवार को भी बैंक बंद रहते हैं।
बैंक बंद हैं, लेकिन इमरजेंसी है? यहां है समाधान
अगर बैंक बंद होने के बावजूद आपको किसी तरह की आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो घबराएं नहीं…
- आप राष्ट्रीय छुट्टियों पर भी ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं (बशर्ते तकनीकी कारणों से पहले से कोई सूचना न दी गई हो)।
- नकदी की जरूरत के लिए एटीएम खुले रहेंगे। बैंकिंग ऐप और यूपीआई की सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी।
इस सप्ताह बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट (29 सितंबर - 5 अक्टूबर)
- 29 सितंबर (सोमवार): अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में महा सप्तमी के कारण बैंक बंद।
- 30 सितंबर (मंगलवार): अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंफाल, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची में महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी के कारण बैंक बंद।
- 1 अक्टूबर (बुधवार): अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में नवरात्रि समापन / महा नवमी / दशहरा / अयुद्हपूजा, विजयादशमी के कारण बैंक बंद।
- 2 अक्टूबर (गुरुवार): पूरे भारत में महात्मा गांधी जयंती / दशहरा / विजया दशमी के कारण बैंक बंद।
- 3 अक्टूबर (शुक्रवार): गंगटोक में दुर्गा पूजा (दसाईं) के कारण बैंक बंद।
- 4 अक्टूबर (शनिवार): गंगटोक में दुर्गा पूजा (दसाईं) के कारण बैंक बंद।
- 5 अक्टूबर (रविवार): पूरे भारत में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण बैंक बंद।
