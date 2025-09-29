Bank Holiday Week: 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday Week: आज, 29 सितंबर, को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देश पर अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में बैंक छुट्टी है। यह छुट्टी दुर्गा पूजा के सातवें दिन यानी महासप्तमी के कारण है। असल में, इस सप्ताह के सभी सात दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में बैंक के लिए छुट्टी रहेगी। इसकी वजह नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती जैसे धार्मिक उत्सव, स्थानीय त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश हैं। ध्यान रहे, हर महीने की दूसरे और चौथे शनिवार और महीने के सभी रविवार को भी बैंक बंद रहते हैं।