धनतेरस पर बंद रहेंगे बैंक? चेक करें नवंबर के पहले हफ्ते की RBI हॉलीडे लिस्ट

मुख्य बातें

शुरुआती 10 दिन में धनतेरस और दिवाली समेत कई बड़े त्योहार होने वाले हैं

नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। इस महीने के शुरुआती 10 दिन में धनतेरस और दिवाली समेत कई बड़े त्योहार होने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस दौरा बैंक बंद रहेंगे। आइए 1 से 8 नवंबर नवंबर तक की बैंकों की हॉलीडे लिस्ट को देखलेते हैं।

इस सप्ताह 1 से 8 नवंबर तक, कब-कब बंद हैं बैंक 1 नवंबर: रविवार का दिन, जो साप्ताहिक अवकाश होता है।

2 नवंबर: सोमवार को नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल (Nongkrem Dance Festival) के कारण केवल शिलांग की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

3 नवंबर: मंगलवार को देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।

4 नवंबर: बुधवार को देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।

5 नवंबर: गुरुवार को देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।

6 नवंबर: शुक्रवार को धनतेरस है लेकिन दिल्ली और अधिकांश राज्यों में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। बता दें कि परंपरागत रूप से धनतेरस पर सोना, चांदी और घर के लिए नई चीजें खरीदी जाती हैं। कई लोग इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं।

7 नवंबर: शनिवार को छोटी दिवाली होने के बावजूद देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।

8 नवंबर: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी, जो दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन पड़ रही है।

कहने का मतलब है कि इस सप्ताह कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंक शाखा जाने से पहले अपने स्थानीय अवकाश कैलेंडर की जांच कर लें। बता दें कि छुट्टी के दिन शाखा से जुड़े काम जैसे नकद जमा करना और चेक से संबंधित काम बंद रहेंगे, लेकिन ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई (UPI) के जरिए अपने वित्तीय लेनदेन आसानी से कर सकते हैं।

छुट्टियों के दौरान भी चालू रहने वाली बैंकिंग सेवाएं बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद देशभर में जरूरी बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बैंक की छुट्टियों के दौरान भी देशभर में उपलब्ध रहती हैं, ताकि ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहें। ग्राहक इन सेवाओं का उपयोग आसानी से वित्तीय लेनदेन करने के लिए कर सकते हैं।