धनतेरस पर बंद रहेंगे बैंक? चेक करें नवंबर के पहले हफ्ते की RBI हॉलीडे लिस्ट
मुख्य बातें
- छुट्टी के दिन शाखा से जुड़े काम जैसे नकद जमा करना और चेक से संबंधित काम बंद रहेंगे, लेकिन ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई (UPI) के जरिए अपने वित्तीय लेनदेन आसानी से कर सकते हैं
नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। इस महीने के शुरुआती 10 दिन में धनतेरस और दिवाली समेत कई बड़े त्योहार होने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस दौरा बैंक बंद रहेंगे। आइए 1 से 8 नवंबर नवंबर तक की बैंकों की हॉलीडे लिस्ट को देखलेते हैं।
इस सप्ताह 1 से 8 नवंबर तक, कब-कब बंद हैं बैंक
1 नवंबर: रविवार का दिन, जो साप्ताहिक अवकाश होता है।
2 नवंबर: सोमवार को नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल (Nongkrem Dance Festival) के कारण केवल शिलांग की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
3 नवंबर: मंगलवार को देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।
4 नवंबर: बुधवार को देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।
5 नवंबर: गुरुवार को देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।
6 नवंबर: शुक्रवार को धनतेरस है लेकिन दिल्ली और अधिकांश राज्यों में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। बता दें कि परंपरागत रूप से धनतेरस पर सोना, चांदी और घर के लिए नई चीजें खरीदी जाती हैं। कई लोग इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं।
7 नवंबर: शनिवार को छोटी दिवाली होने के बावजूद देशभर के बैंकों में यह एक सामान्य कामकाजी दिन रहेगा।
8 नवंबर: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी, जो दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन पड़ रही है।
कहने का मतलब है कि इस सप्ताह कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंक शाखा जाने से पहले अपने स्थानीय अवकाश कैलेंडर की जांच कर लें। बता दें कि छुट्टी के दिन शाखा से जुड़े काम जैसे नकद जमा करना और चेक से संबंधित काम बंद रहेंगे, लेकिन ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई (UPI) के जरिए अपने वित्तीय लेनदेन आसानी से कर सकते हैं।
छुट्टियों के दौरान भी चालू रहने वाली बैंकिंग सेवाएं
बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद देशभर में जरूरी बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बैंक की छुट्टियों के दौरान भी देशभर में उपलब्ध रहती हैं, ताकि ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहें। ग्राहक इन सेवाओं का उपयोग आसानी से वित्तीय लेनदेन करने के लिए कर सकते हैं।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति भुगतान करने या पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई या अपने बैंक के ऐप का उपयोग कर सकता है। ये सेवाएं 24 घंटे काम करती हैं, चाहे बैंक खुले हों या बंद। कभी-कभी, तय मेंटेनेंस के कारण ये सेवाएं कुछ समय के लिए बंद हो सकती हैं, जिसकी जानकारी बैंक आपको दे देंगे। इसके अलावा, एनईएफटी/आरटीजीएस ट्रांसफर फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट (DD) अनुरोध फॉर्म और चेकबुक फॉर्म का उपयोग करके भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। क्रेडिट, डेबिट और एटीएम कार्ड भी काम करते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें