मुख्य बातें

निफ्टी बैंक इंडेक्स में 17.71 प्रतिशत यानी 9,560 अंकों की तेजी दर्ज की गई।

बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बेहतर नतीजों, कर्ज की मांग में बढ़ोतरी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से बैंकों के मार्जिन में सुधार की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। नवंबर में बैंकिंग शेयरों में आई तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स 20 साल से अधिक समय की सबसे बड़ी मंथली रैली की ओर बढ़ रहा है।

26 नवंबर तक बैंक निफ्टी इंडेक्स में 17.71 प्रतिशत यानी 9,560 अंकों की तेजी दर्ज की गई। इस दौरान इंडेक्स ने 23 नवंबर को 65,193 का नया इंट्राडे रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं, निफ्टी 50 में इस दौरान 14.3 प्रतिशत की बढ़त रही। बैंकिंग शेयरों में तेजी का दायरा काफी बड़ा रहा और इंडेक्स के सभी 14 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सरकारी बैंकों का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 18.55 प्रतिशत की तेजी आई।

एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा तेजी पिछले एक महीने में निफ्टी बैंक के शेयरों में एचडीएफसी बैंक सबसे आगे रहा। इसके शेयरों में 26.73 प्रतिशत की तेजी आई। अन्य प्रमुख बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक 21.63 प्रतिशत, एसबीआई 20.27 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 16.78 प्रतिशत, ICICI बैंक 16.16 प्रतिशत, इंडसइंड बैंक 15.94 प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक में 15.03 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

आनंद राठी के पसंदीदा 9 बैंकिंग शेयर और टार्गेट प्राइस ब्रोकरेज फर्म ने बड़े निजी बैंकों, सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को मिलाकर नौ शेयरों पर Buy रेटिंग दी है। देखें उनके टार्गेट प्राइस…

1. आईसीआईसीआई बैंक: ₹1,798

2. एक्सिस बैंक: ₹1,672

3. भारतीय स्टेट बैंक (SBI): ₹1,317

4. इंडियन बैंक: ₹1,086

5. बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹344

6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: ₹236

7. करूर वैश्य बैंक: ₹436

8. सिटी यूनियन बैंक: ₹299

9. डीसीबी बैंक: ₹312

आनंद राठी ने निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक के मुकाबले एक्सिस बैंक को प्राथमिकता दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, एक्सिस बैंक की ग्रोथ और इक्विटी पर रिटर्न (ROE) बेहतर रहने की उम्मीद है। वहीं, क्षेत्रीय बैंकों में करूर वैश्य बैंक को लेकर ब्रोकरेज का नजरिया सकारात्मक है। इसके वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29 के दौरान लोन ग्रोथ (CAGR) 18.2 प्रतिशत और औसत रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

बैंकिंग शेयरों में तेजी की क्या है वजह? ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी के मुताबिक, दूसरी तिमाही में बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ 18 से 20 प्रतिशत के दायरे में रही, जबकि एक साल पहले यह करीब 10 से 11 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2026 में बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़कर लगभग 16.9 प्रतिशत हो गई। इसमें FCNR(B) डिपॉजिट से मिले योगदान की अहम भूमिका रही।

ब्रोकरेज का मानना है कि कर्ज की मांग में मजबूती, जमा में बढ़ोतरी और एसेट क्वालिटी स्थिर रहने से बैंकों की कमाई को समर्थन मिल रहा है। आनंद राठी के अनुसार, आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.5 प्रतिशत करने से वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार हो सकता है।

आगे 15-16 प्रतिशत रह सकती है क्रेडिट ग्रोथ आनंद राठी को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ 15-16 प्रतिशत रह सकती है। कॉरपोरेट लेंडिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर से कर्ज की मांग में बढ़ोतरी इसका प्रमुख आधार होगी। सितंबर 2026 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ करीब 22 प्रतिशत रही।

ब्रोकरेज के मुताबिक, बैंकों के फ्लोटिंग रेट वाले करीब 68 प्रतिशत लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से जुड़े हैं। ऐसे में रेपो रेट में बढ़ोतरी का फायदा बैंकों के मार्जिन को मिल सकता है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने कुछ जोखिमों को लेकर आगाह भी किया है। एआई के कारण व्हाइट कॉलर नौकरियों में सुस्ती, कमजोर मानसून और महंगाई बढ़ने से रिटेल, एमएसएमई और सबप्राइम कर्ज लेने वालों की भुगतान क्षमता प्रभावित हो सकती है।

सरकारी बैंकों में री-रेटिंग की उम्मीद आनंद राठी का मानना है कि सरकारी बैंकों के बेहतर मुनाफे और मजबूत बैलेंसशीट के चलते उनके शेयरों की वैल्यूएशन में सुधार की गुंजाइश है। फिलहाल सरकारी बैंक करीब 1.2 गुना ट्रेलिंग प्राइस-टू-बुक वैल्यू पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि निजी बैंकों का यह स्तर करीब 2.2 गुना है।