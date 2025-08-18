banking stocks boomed due to credit rating upgrade and gst reform क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड और जीएसटी सुधार से बैंकिंग शेयरों में धमाल, Business Hindi News - Hindustan
banking stocks boomed due to credit rating upgrade and gst reform

क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड और जीएसटी सुधार से बैंकिंग शेयरों में धमाल

बैंकों और NBFC कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। बजाज फाइनेंस के शेयर 6% चढ़े, जबकि चोलमंडलम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर 4% से ज्यादा ऊपर रहे। इस उछाल से निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.3% (56,035) और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 2% (26,810) बढ़ा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 12:50 PM
S&P का बड़ा अपग्रेड

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने 15 अगस्त को भारत की 10 प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई। इनमें SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ही बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और L&T फाइनेंस शामिल हैं। एजेंसी का कहना है, "अगले 2 सालों में भारतीय बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता, मुनाफा और पूंजी मजबूत रहेगी।" इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा, "S&P अपग्रेड से भारतीय बाजार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सरकारी बॉन्ड यील्ड घटने से कर्ज लागत कम होगी। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को विदेशी कर्ज पर 15-20bp की बचत होगी।"

जीएसटी में बदलाव की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी सुधार की ओर इशारा किया। सरकार दो स्लैब वाला "सरल टैक्स" लाने पर विचार कर रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स जैसे सामानों पर टैक्स कम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग बढ़ेगी और बजाज फाइनेंस जैसी EMI कंपनियों को फायदा होगा।

बाजार में उछाल

इस तेजी के पीछे बाजार के व्यापक रूझान भी जिम्मेदार हैं। सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा उछलकर 81,629 और निफ्टी ने 25,000 का ऐतिहासिक स्तर पार किया। HDFC AMC समेत कई शेयरों को इस सकारात्मक माहौल से लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

AU स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक बैंक में 2% की बढ़त

बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक फीसद से अधिक की उछाल है।

HDFC बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में 1% तेजी

चोला मंडल, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी में 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी

इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स में 3 पर्सेंट से अधिक की उछाल।

