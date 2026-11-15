अगले हफ्ते बैंक कब-कब बंद रहेंगे? आ गई 16 से 22 नवंबर तक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

मुख्य बातें

Bank Holiday Next Week: अगर आपको अगले हफ्ते बैंक की शाखा में कोई जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। 16 से 22 नवंबर के दौरान देश के कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, PNB, Canara Bank समेत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में छुट्टी रहेगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी राज्यों और शहरों में बैंक एक ही दिन बंद नहीं रहते। कई छुट्टियां स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में आपके शहर में बैंक खुला है या बंद, इसकी जानकारी पहले लेना बेहतर रहेगा।

अगले हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक 16 से 22 नवंबर के बीच तीन दिन अलग-अलग कारणों से बैंक बंद रहेंगे।

16 नवंबर: छठ पूजा के कारण छुट्टी

16 नवंबर को पटना और रांची में छठ पूजा के अवसर पर बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी। अन्य शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुल सकते हैं।

20 नवंबर: इगास-बगवाल की छुट्टी

20 नवंबर को देहरादून में इगास-बगवाल के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी केवल संबंधित क्षेत्र की बैंक शाखाओं पर लागू होगी।

22 नवंबर: रविवार की छुट्टी

22 नवंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

नवंबर में कुल कितने दिन बैंक बंद हैं?

नवंबर में बैंक छुट्टियों की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है। महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई क्षेत्रीय त्योहारों के कारण भी बैंक बंद रहते हैं। इसलिए किसी जरूरी काम के लिए अपनी स्थानीय बैंक शाखा से छुट्टी की पुष्टि करना सबसे अच्छा विकल्प है।

बैंक बंद होने पर कौन-कौन सी सेवाएं मिलती रहेंगी?

बैंक की शाखा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आपके सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे। ज्यादातर डिजिटल सेवाएं छुट्टियों और सप्ताहांत में भी उपलब्ध रहती हैं।

UPI: पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए UPI का इस्तेमाल 24 घंटे किया जा सकता है। बैंक का ऐप या अन्य पेमेंट ऐप भी सामान्य रूप से काम करते हैं, हालांकि कभी-कभी तकनीकी रखरखाव के दौरान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग: बैलेंस चेक करने, फंड ट्रांसफर करने और कई दूसरे काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

NEFT और RTGS: ऑनलाइन माध्यम से फंड ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है।

ATM और कार्ड: नकदी निकालने के लिए ATM, जबकि खरीदारी और भुगतान के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नवंबर में आगे भी रहेंगी कुछ स्थानीय छुट्टियां

अगले हफ्ते के बाद भी नवंबर में कई शहरों में अलग-अलग अवसरों पर बैंक बंद रहेंगे। 23 नवंबर को शिलांग में स्थानीय अवकाश है, जबकि 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और अन्य क्षेत्रीय पर्वों के चलते कई राज्यों और शहरों में बैंक शाखाएं बंद रह सकती हैं। इसके बाद 27 नवंबर को बेंगलुरु में कनकदास जयंती के अवसर पर छुट्टी रहेगी।

महीने का चौथा शनिवार 28 नवंबर और उसके अगले दिन 29 नवंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।