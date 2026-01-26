कल देशभर के बैंकों में हड़ताल, SBI समेत दिग्गज बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना

संक्षेप: बता दें कि 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी पहले से ही है। यानी लगातार तीन दिन तक बैंक शाखाओं से जुड़ी सेवाएं ठप या सीमित रह सकती हैं।

Bank Strike: देशभर के सरकारी बैंकों में कल मंगलवार, 27 जनवरी को कामकाज प्रभावित रहने की पूरी संभावना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। UFBU में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों की नौ प्रमुख यूनियनें शामिल हैं। ऐसे में ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल बता दें कि 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी पहले से ही है। यानी लगातार तीन दिन तक बैंक शाखाओं से जुड़ी सेवाएं ठप या सीमित रह सकती हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सी.एच. वेंकटाचलम ने कहा कि यूनियनों ने बातचीत में अपनी बात पूरी मजबूती से रखी, लेकिन मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं बैंक अधिकारियों की यूनियन AIBOC का कहना है कि पांच दिन बैंकिंग का फैसला मार्च 2024 में हुए वेतन समझौते के दौरान IBA और यूनियनों के बीच तय हुआ था।

क्या है यूनियनों का तर्क यूनियनों का तर्क है कि सभी शनिवार को छुट्टी करने से काम के घंटे कम नहीं होंगे, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति बनी हुई है। NCBE के महासचिव एल. चंद्रशेखर ने कहा कि यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक संतुलित और मानवीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए है। उनका कहना है कि आराम से काम करने वाला कर्मचारी बेहतर तरीके से देश और अर्थव्यवस्था की सेवा कर सकता है। पांच दिन बैंकिंग कोई सुविधा नहीं, बल्कि समय की जरूरत है।