कल देशभर के बैंकों में हड़ताल, SBI समेत दिग्गज बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना

संक्षेप:

Jan 26, 2026 09:05 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Bank Strike: देशभर के सरकारी बैंकों में कल मंगलवार, 27 जनवरी को कामकाज प्रभावित रहने की पूरी संभावना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। UFBU में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों की नौ प्रमुख यूनियनें शामिल हैं। ऐसे में ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है डिटेल

बता दें कि 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी पहले से ही है। यानी लगातार तीन दिन तक बैंक शाखाओं से जुड़ी सेवाएं ठप या सीमित रह सकती हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सी.एच. वेंकटाचलम ने कहा कि यूनियनों ने बातचीत में अपनी बात पूरी मजबूती से रखी, लेकिन मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं बैंक अधिकारियों की यूनियन AIBOC का कहना है कि पांच दिन बैंकिंग का फैसला मार्च 2024 में हुए वेतन समझौते के दौरान IBA और यूनियनों के बीच तय हुआ था।

क्या है यूनियनों का तर्क

यूनियनों का तर्क है कि सभी शनिवार को छुट्टी करने से काम के घंटे कम नहीं होंगे, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति बनी हुई है। NCBE के महासचिव एल. चंद्रशेखर ने कहा कि यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक संतुलित और मानवीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए है। उनका कहना है कि आराम से काम करने वाला कर्मचारी बेहतर तरीके से देश और अर्थव्यवस्था की सेवा कर सकता है। पांच दिन बैंकिंग कोई सुविधा नहीं, बल्कि समय की जरूरत है।

बैंक ग्राहक क्या करें?

हड़ताल के कारण SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों में नकद जमा-निकासी, चेक क्लियरेंस और शाखा स्तर के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंक सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं चालू रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ इलाकों में ATM में नकदी की कमी हो सकती है। SBI सहित कई बैंकों ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि हड़ताल का असर कामकाज पर पड़ सकता है, भले ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हों।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
