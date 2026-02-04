10% उछल गया इस सरकारी बैंक का शेयर, प्राइवेटाइजेशन की खबर से हलचल, ₹112 पर भाव
IDBI Bank Share: शेयर बाजार में आज बुधवार को आईडीबीआई बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कमजोर बाजार माहौल के बावजूद IDBI बैंक का शेयर इंट्रा-डे ट्रेड में करीब 10 फीसदी उछलकर बीएसई पर ₹112.28 तक पहुंच गया। यह स्तर इसके 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹118.45 के काफी करीब है, जिसे शेयर ने 5 जनवरी 2026 को छुआ था। दोपहर 12:40 बजे के आसपास IDBI बैंक का शेयर 8 फीसदी की बढ़त के साथ ₹110.06 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इसी समय बीएसई सेंसेक्स 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट में था।
चार गुना ज्यादा कारोबार
शेयर में आई इस तेजी के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जोरदार रहा। IDBI बैंक के शेयरों में औसत से चार गुना ज्यादा कारोबार देखा गया। एनएसई और बीएसई पर कुल मिलाकर करीब 4.15 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो बैंक की कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग का करीब 7.3 फीसदी है। बाजार जानकारों का मानना है कि बैंक के रणनीतिक विनिवेश से जुड़ी उम्मीदों और सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।
सरकार और LIC की हिस्सेदारी
31 दिसंबर 2025 तक IDBI बैंक में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) की 49.24 फीसदी और भारत सरकार की 45.48 फीसदी हिस्सेदारी थी। इस तरह दोनों मिलकर बैंक में 94.71 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार और LIC पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वे IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर मैनेजमेंट कंट्रोल नए निवेशकों को सौंपना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत DIPAM ने अक्टूबर 2022 में संभावित निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मांगे थे, हालांकि अभी तक नए हिस्सेदारों का चयन और सौदा अंतिम रूप नहीं ले पाया है।
बजट में भी संकेत
वहीं, यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन से ₹80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो FY26 के संशोधित अनुमान से करीब 135 फीसदी ज्यादा है। इसमें IDBI बैंक और LIC की हिस्सेदारी बिक्री जैसे बड़े सौदों पर खास फोकस है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, IDBI बैंक की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। पुराने फंसे हुए कर्ज की वसूली, कम क्रेडिट कॉस्ट और मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से बैंक की मुनाफाखोरी और कैपिटल पोजिशन बेहतर हुई है। यही वजह है कि IDBI बैंक का शेयर निवेशकों के रडार पर बना हुआ है।