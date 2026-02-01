सरकारी बैंकों का होगा मर्जर, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान, SBI समेत के शेयर क्रैश

संक्षेप: Budget 2026: निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4.4% गिर गया, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में करीब 1.4% की गिरावट रही। खास बात यह रही कि रविवार को हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों के शेयर 2% से 7% तक लुढ़क गए।

Budget 2026 Bank Merger Plan: केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर की समग्र समीक्षा (Comprehensive Review) की घोषणा की, जिसके बाद सरकारी बैंकों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। इस ऐलान का असर शेयर बाजार में साफ दिखा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4.4% गिर गया, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में करीब 1.4% की गिरावट रही। खास बात यह रही कि रविवार को हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों के शेयर 2% से 7% तक लुढ़क गए।

क्या हुआ है ऐलान अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार “विकसित भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग बनाएगी। यह कमेटी पूरे बैंकिंग सिस्टम के कामकाज की समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि आने वाले समय में, जब देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बड़ी और टेक्नोलॉजी-आधारित होगी, तब बैंक कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस समीक्षा का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन और उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी होगा।

वित्त मंत्री कई मौकों पर संकेत दे चुकी हैं इससे पहले भी वित्त मंत्री कई मौकों पर संकेत दे चुकी हैं कि सरकार दुनिया के स्तर के बड़े भारतीय बैंक बनाना चाहती है। नवंबर में मुंबई में हुए SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा था कि सरकार RBI और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ मिलकर सरकारी बैंकों के कंसॉलिडेशन (विलय) पर चर्चा कर रही है। दिसंबर में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि FY27 तक सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटाकर 4 की जा सकती है। हालांकि बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि तुरंत किसी विलय का फैसला नहीं लिया गया है।