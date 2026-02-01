Hindustan Hindi News
सरकारी बैंकों का होगा मर्जर, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान, SBI समेत के शेयर क्रैश

संक्षेप:

Budget 2026: निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4.4% गिर गया, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में करीब 1.4% की गिरावट रही। खास बात यह रही कि रविवार को हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों के शेयर 2% से 7% तक लुढ़क गए।

Feb 01, 2026 07:22 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026 Bank Merger Plan: केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर की समग्र समीक्षा (Comprehensive Review) की घोषणा की, जिसके बाद सरकारी बैंकों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। इस ऐलान का असर शेयर बाजार में साफ दिखा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4.4% गिर गया, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में करीब 1.4% की गिरावट रही। खास बात यह रही कि रविवार को हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों के शेयर 2% से 7% तक लुढ़क गए।

क्या हुआ है ऐलान

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार “विकसित भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग बनाएगी। यह कमेटी पूरे बैंकिंग सिस्टम के कामकाज की समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि आने वाले समय में, जब देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बड़ी और टेक्नोलॉजी-आधारित होगी, तब बैंक कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस समीक्षा का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन और उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी होगा।

वित्त मंत्री कई मौकों पर संकेत दे चुकी हैं

इससे पहले भी वित्त मंत्री कई मौकों पर संकेत दे चुकी हैं कि सरकार दुनिया के स्तर के बड़े भारतीय बैंक बनाना चाहती है। नवंबर में मुंबई में हुए SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा था कि सरकार RBI और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ मिलकर सरकारी बैंकों के कंसॉलिडेशन (विलय) पर चर्चा कर रही है। दिसंबर में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि FY27 तक सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटाकर 4 की जा सकती है। हालांकि बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि तुरंत किसी विलय का फैसला नहीं लिया गया है।

इस बीच, बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹17.2 लाख करोड़ के बाजार से कर्ज का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा साल से करीब 16% ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादा उधारी का बोझ बैंकों पर पड़ सकता है, खासकर सरकारी बैंकों पर। अशिका स्टॉक ब्रोकिंग के BFSI एनालिस्ट अशुतोष मिश्रा के मुताबिक, ज्यादा कर्ज लेने की स्थिति में बैंकों को सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता है और SLR का दबाव आमतौर पर PSU बैंकों पर ही ज्यादा पड़ता है। यही वजह है कि बाजार फिलहाल सरकारी बैंकों को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आ रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
