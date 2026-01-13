Hindustan Hindi News
शानदार तिमाही नतीजे, डिविडेंड का ऐलान...अचानक डिमांड में आया ₹65 वाला शेयर

दिसंबर तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बड़ा मुनाफा हुआ है। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर 10 प्रतिशत का अंतरिम डिविडेंड यानी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर एक रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की मंजूरी दी है।

Jan 13, 2026
Bank of Maharashtra share: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 26.5 प्रतिशत बढ़कर 1,779 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से ब्याज आय बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है। बैंक ने कहा कि एक साल पहले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 1,406 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 8277 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 7112 करोड़ रुपये थी। बैंक ने तिमाही में 7344 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की जबकि एक साल पहले यह 6325 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 16 प्रतिशत बढ़कर 3422 करोड़ रुपये रही जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में यह 2943 करोड़ रुपये थी।

डिविडेंड का ऐलान

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और सीईओ निधु सक्सेना ने कहा कि निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर 10 प्रतिशत का अंतरिम डिविडेंड यानी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर एक रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की मंजूरी दे दी है। बैंक दिसंबर 2025 के आखिर तक ग्रॉस गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को ग्रॉस लोन के 1.60 प्रतिशत तक कम करने में कामयाब रहा, जो एक साल पहले इसी समय में 1.80 प्रतिशत था।

शेयर परफॉर्मेंस

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर की बात करें तो यह 63.83 रुपये के मुकाबले मंगलवार को करीब 2 पर्सेंट चढ़कर 65.08 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 65.60 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई के करीब है। 5 जनवरी को शेयर 65.95 रुपये के हाई तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक मजबूत बुलिश टेक्निकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जो एक अच्छी तरह से परिभाषित अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने कहा कि शेयर की कीमतों ने हाल ही में एक प्रमुख रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है, जो मार्केट सेंटिमेंट में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता है और आगे की तेजर की संभावना के लिए दरवाजा खोलता है।

खास बात यह है कि शेयर अपने 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के EMA से ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म टाइमफ्रेम में मजबूत ट्रेंड अलाइनमेंट को दिखाता है। मास्टर ने आगे कहा कि हम 63.50 रुपये पर आंशिक खरीदारी और बाकी 59 रुपये के करीब गिरावट पर खरीदने की सलाह देते हैं, जिसका टारगेट प्राइस 72-75 रुपये और स्टॉप लॉस 56 रुपये है।

