सरकार इस बैंक में बेचेगी 6% तक हिस्सेदारी, 2600 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

संक्षेप:

सरकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिक्री पेशकश के जरिए 6% तक हिस्सेदारी बेचेगी। यह बिक्री मंगलवार से शुरू होगी। मौजूदा बाजार भाव पर सरकार बैंक में 6% तक हिस्सा बेचकर करीब 2600 करोड़ रुपये जुटा पाएगी।

Mon, 1 Dec 2025 10:23 PMVishnu Soni भाषा
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिक्री पेशकश (ऑफर फॉर सेल) के जरिए 6 पर्सेंट तक हिस्सेदारी बेचेगी। यह बिक्री मंगलवार से शुरू होगी। मौजूदा बाजार भाव पर सरकार बैंक में 6 पर्सेंट तक हिस्सेदारी बेचकर लगभग 2,600 करोड़ रुपये जुटा पाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर सोमवार को BSE में गिरावट के साथ 57.66 रुपये पर बंद हुए हैं।

बुधवार को बोली लगा सकेंगे खुदरा निवेशक
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री पेशकश मंगलवार को खुलेगी। वहीं, खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगा सकते हैं। सरकार 5 पर्सेंट इक्विटी का विनिवेश करने की पेशकश कर रही है। साथ ही, अतिरिक्त बोली आने पर एक पर्सेंट की बोली रखने का विकल्प रखा है।

सरकार की बैंक में है 79.60% हिस्सेदारी
पुणे स्थित इस बैंक में सरकार की मौजूदा समय में 79.60 पर्सेंट हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी कम करने के साथ ही, बैंक 25 पर्सेंट की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड को पूरा करने में सक्षम होगा, क्योंकि इससे सरकारी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कम हो जाएगी। यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की तरफ से जारी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के अनुरूप है। इसके अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी सूचीबद्ध इकाइयों में न्यूनतम 25 पर्सेंट सार्वजनिक शेयरधारिता अनिवार्य है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सीपीएसई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को अगस्त 2026 तक छूट दी है। इसके अलावा, सरकार की चार अन्य चार बैंकों-इंडियन ओवरसीज बैंक (94.6 पर्सेंट), पंजाब एंड सिंध बैंक (93.9 पर्सेंट), यूको बैंक (91 पर्सेंट) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (89.3 पर्सेंट) में हिस्सेदारी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सीमा से अधिक है।

पांच साल में 306% उछल गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर पिछले 5 साल में 306 पर्सेंट उछल गए हैं। इस सरकारी बैंक के शेयर 4 दिसंबर 2020 को 14.19 रुपये पर थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर सोमवार 1 दिसंबर 2025 को 57.66 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों में 196 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

