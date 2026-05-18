इस सरकारी बैंक ने FD के ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, नए रेट्स आज से लागू
FD Rates News: बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ाने का ऐलान किया है। नई दरें आज 18 मई से लागू कर दी गई हैं। बैंक सीनियर सिटीजन को अधिक ब्याज दे रहा है।
FD Rates News: बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने फिक्सड डिपॉजिट (Fix Deposits) के रेट्स को बढ़ा दिया है। यानी सरकार बैंक के ग्राहकों को अब अधिक ब्याज मिलेगा। बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के लिए 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ब्याज दरों पर इजाफा किया गया है। नई दरें 18 मई यानी आज से प्रभावी हो गई हैं।
बैंक एफडी पर कितना दे रहा है ब्याज? (Bank of India latest FD Rates)
एक साल या उससे अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। 2 साल या उससे अधिक लेकिन तीन साल के कम की एफडी पर बैंक की तरफ से 6.6 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। तीन साल की एफडी करवाने पर ग्राहकों को अब 6.7 प्रतिशत ब्याज बैंक से मिलेगा।
सीनियर सिटीजन को अधिक ब्याज
बैंक ऑफ इंडिया ने दी जानकारी में कहा है कि सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट ब्याज मिलेगा। लेकिन यह 6 महीने या उससे अधिक और तीन साल से कम की एफडी पर फायदा होगा। वहीं, इसी पीरियड में सुपर सीनियर सिटीजन को 65 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज मिलेगा।
3 साल या उससे अधिक की एफडी पर बैंक अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को सामान्य कस्टमर्स की तुलना में 75 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज मिलेगा। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन को 90 बेसिस प्वाइंट्स का फायदा होगा।
लौट आया एफडी का दौर?
इस समय वैश्विक स्तर पर मचे उथल-पुथल की वजह से घरेलू शेयर बाजार की स्थिति काफी खराब है। आज सोमवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी में 1-1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, गोल्ड मार्केट में पहले तेजी और फिर अब मौजूदा परिस्थितियों की वजह से अस्थिरता ने माहौल खराब कर दिया है। इधर सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। जिसकी वजह से अब सोना और चांदी पर अधिक ब्याज देना होगा।
मौजूदा परिस्थितियों में निवेशकों के लिए एफडी एक अच्छा विकल्प है। जहां रिटर्न की भी पूरी गारंटी रहती है। वहीं, पैसा भी सुरक्षित रहता है। इस समय के हालात को देखकर लगता है कि एक बार फिर से एफडी का दौर वापस आने वाला है। युवाओं का भी रुझान एफडी की तरफ अधिक बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।