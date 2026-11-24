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Bank of India FD: अगर आप अपनी जमा राशि को सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं और उस पर अच्छा ब्याज भी पाना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया की एक खास FD स्कीम आपके काम आ सकती है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 500 दिन वाली 'अक्षय फिक्स्ड डिपॉजिट' (Akshay Fixed Deposit) स्कीम पर अट्रैक्टिव ब्याज दरें पेश की हैं। इस स्कीम में आम ग्राहकों के साथ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को भी अलग-अलग ब्याज दिया जा रहा है। बता दें कि इस FD में सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को अधिकतम 7.65% सालाना ब्याज मिल सकता है। हालांकि, इस ब्याज दर का फायदा कुछ खास शर्तों के साथ ही मिलेगा। आइए जानते हैं इस FD स्कीम की पूरी जानकारी।

500 दिन की FD पर कितना मिलेगा ब्याज? बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में ब्याज दर ग्राहक की उम्र और FD के प्रकार पर निर्भर करती है। बैंक ने दो तरह की FD का विकल्प दिया है। पहली कॉल करने योग्य (Callable) और दूसरी नॉन-कॉलेबल (Non-Callable) FD। कॉल करने योग्य FD में सामान्य ग्राहकों को 6.85% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को 7.35% और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, नॉन-कॉलेबल FD में सामान्य ग्राहकों को 7%, सीनियर सिटीजन को 7.50% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.65% सालाना ब्याज मिल सकता है।

किसे मिलेगा 7.65% ब्याज का फायदा? बता दें कि 7.65% ब्याज हर ग्राहक को नहीं मिलेगा। इस ब्याज दर का फायदा उन्हीं सुपर सीनियर सिटीजन को मिलेगा, जो 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा लेकिन 3 करोड़ रुपये से कम की FD कराते हैं। यानी अगर आप छोटी रकम निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इस सबसे ज्यादा ब्याज दर का फायदा नहीं मिलेगा। आपके निवेश की रकम और उम्र के हिसाब से ब्याज तय होगा।

कॉलेबल एफडी और नॉन-कॉलेबल FD में क्या अंतर है? FD कराने से पहले इन दोनों विकल्पों का अंतर समझना जरूरी है। कॉल करने योग्य FD में ग्राहक जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए बैंक के नियम और शर्तें लागू होंगी। इस FD पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। दूसरी तरफ, नॉन-कॉलेबल FD में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की सुविधा नहीं मिलती। इस पर लोन भी नहीं लिया जा सकता। यानी इसमें निवेश करने के बाद आपको 500 दिन तक पैसा जमा रखना होगा। इसके बदले बैंक थोड़ा ज्यादा ब्याज दे रहा है।

हर महीने और तीन महीने में मिलेगा ब्याज बैंक ऑफ इंडिया की अक्षय FD में ग्राहकों को हर महीने या तीन महीने में ब्याज लेने का विकल्प भी मिलता है। मंथली इनकम सर्टिफिकेट के तहत हर महीने ब्याज खाते में आएगा, जबकि क्वार्टरली इनकम सर्टिफिकेट में हर तीन महीने में ब्याज मिलेगा। यह विकल्प खासतौर पर उन बुजुर्गों और रिटायर्ड लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें घर के खर्चों के लिए नियमित आमदनी की जरूरत होती है।