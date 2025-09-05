Bank of baroda declared Anila Ambani and Reliance Communications Accounts Fraud अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट को बताया ‘फ्रॉड’, Business Hindi News - Hindustan
अनिल अंबानी (Anil Ambani) के लिए एक और झटका है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशन (Reliance Communications Ltd) और अनिल अंबानी के अकाउंट को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 09:08 AM
अनिल अंबानी (Anil Ambani) के लिए एक और झटका है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशन (Reliance Communications Ltd) और अनिल अंबानी के अकाउंट को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया है। गुरुवार की रात को यह जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। बता दें, बीते कुछ महीने अनिल अंबानी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) का यह कदम उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दिया है।

क्या है मामला?

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि ऊपर इंगित मामले में उन्हें 2 सितंबर को एक लेटर मिला था। जिसमें बैंक के बोर्ड ने कंपनी और उनके प्रमोटर अनिल अंबानी के लोन अकाउंट्स को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो इस मामले में कानूनी सलाह लेंगे। साथ ही आने वाले समय में जरूरी कदम उठाएंगे। कंपनी ने बताया कि पूर्व निदेशक ने सभी आरोपों और चार्ज्स का खंडन किया है।

NCLT से अप्रूवल का इंतजार

रिलायंस कम्युनिकेशन इस समय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिसॉल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। क्रेडिटर्स की कमिटी ने रिसॉल्यूशन के प्लान को अप्रूवल दे दिया है। वहीं, 6 मार्च 2020 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास यह मामला फाइल कर दिया गया है। फिलहाल एनसीएएलटी (NCLT) के अप्रूवल का इंतजार है।

अनिल अंबानी ने दिया है आधिकारिक बयान

अनिल अंबानी ने इस पूरे मामले में एक आधिकारिक बयान में टारगेट करने का आरोप लगाया है। अंबानी ने कहा, “यह सबकी जानकारी में है कि आरकॉम के पास 14 बैंकों का कंसोर्टियम है। 10 वर्षों से अधिक का समय बीतने के बाद, चुनिंदा लोनदाताओं ने अब अंबानी को निशाना बनाकर क्रमबद्ध और चुनिंदा तरीके से कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है।"

इससे पहले जून के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था।

