अंबानी की कंपनी में बैंक ऑफ अमेरिका का दांव, ₹18268 करोड़ में की डील
मुख्य बातें
- बैंक ऑफ अमेरिका जियो फाइनेंशियल की कर्ज देने वाली कंपनी जियो क्रेडिट में 49.9 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.9 अरब डॉलर यानी करीब 18,268 करोड़ रुपये में खरीदेगा
मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक बड़ी डील की है। इसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका जियो फाइनेंशियल की कर्ज देने वाली कंपनी जियो क्रेडिट में 49.9 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.9 अरब डॉलर (18268 करोड़ रुपये) में खरीदेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि दोनों कंपनियों ने एक ज्वाइंट वेंचर समझौता किया है। इसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट और वारंट के माध्यम से जियो क्रेडिट में हिस्सेदारी खरीदेगा। बैंक ऑफ अमेरिका शुरू में इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जियो क्रेडिट में 26.5% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगा। बाद में वारंट के इस्तेमाल से उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 49.9% हो सकती है।
क्या कहा कंपनी ने?
कंपनी ने कहा कि यह ज्वाइंट वेंचर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की डिजिटल पहुंच और भारतीय बाजार की समझ को बैंक ऑफ अमेरिका की वैश्विक वित्तीय सेवा विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बैंक ऑफ अमेरिका का यह निवेश एक प्रमुख बाजार में वित्तीय निवेश है और इसे रिटेल लोन कारोबार में उसके प्रवेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
जियो क्रेडिट के पास कितना एसेट्स
बता दें कि दो साल पुरानी जियो क्रेडिट के पास 30 जून तक 30,667 करोड़ रुपये की प्रबंधन अधीन एसेट्स थीं। ऋण वितरण 2.7 गुना बढ़कर 11,252 करोड़ रुपये हो गया। जियो क्रेडिट को लीड करने वाली कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 830 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया, जो एक साल पहले की समान तिमाही से 156 प्रतिशत अधिक है। तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 3.27 गुना होकर 2,004 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। लाभांश को छोड़कर कंपनी की कुल आय 1,496 करोड़ रुपये रही जो सालाना आधार पर 141 प्रतिशत बढ़ी है।
बीते जुलाई में तिमाही नतीजे जारी करते हुए कंपनी ने बताया कि उसके सभी व्यवसायों में तेजी से वृद्धि हुई है। जियो क्रेडिट लिमिटेड के लोन कारोबार, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट्स व्यवसाय में लगातार विस्तार हुआ है। साथ ही जियोफाइनेंस ऐप पर बढ़ती डिजिटल भागीदारी पॉजिटिव संकेत हैं।
जियो पेमेंट्स बैंक की कुल आय 83 करोड़ रुपये रही। यह सालाना 7.7 गुना की वृद्धि दिखाता है। कुल जमा राशि 617 करोड़ रुपये रही जो सालाना 72 प्रतिशत अधिक है। चालू खाता और बचत खाताधारकों की संख्या बढ़कर 39 लाख हुई। सक्रिय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क 5,27,037 तक पहुंच गया।
शेयर का परफॉर्मेंस
जियो फाइनेंशियल के शेयर की बात करें तो यह मामूली बढ़त के साथ 255 रुपये पर है। इस शेयर पर गुरुवार को निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 333.65 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें