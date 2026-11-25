बैंक निफ्टी 1400 अंक से अधिक उछला, HDFC में 4% और ICICI बैंक के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी
मुख्य बातें
- Bank Nifty: HDFC बैंक के शेयर में करीब 4 प्रतिशत और ICICI बैंक के शेयरों में 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है
- प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी से निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी करीब 2.85 प्रतिशत चढ़ गया
घरेलू शेयर बाजार बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों के दम पर बमबम बोल रहा है। सेंसेक्स करीब 2000 अंक उछल चुका है। निफ्टी में 500 अंकों से अधिक की तेजी है। इस बीच बैंक निफ्टी 1,400 अंक से अधिक उछल गया। HDFC बैंक के शेयर में करीब 4 प्रतिशत और ICICI बैंक के शेयरों में 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी से निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी करीब 2.85 प्रतिशत चढ़ गया।
बुधवार सुबह 11:20 बजे बैंक निफ्टी 1,426 अंक की बढ़त के साथ 64011.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.89 प्रतिशत उछलकर 31,545 के पार पहुंच गया। दूसरी ओर, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 0.5 प्रतिशत की तेजी रही।
HDFC और ICICI बैंक में सबसे ज्यादा खरीदारी
बैंकिंग शेयरों में HDFC बैंक और ICICI बैंक सबसे आगे रहे। HDFC बैंक का शेयर 3.79 प्रतिशत चढ़कर 848.80 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, ICICI बैंक में करीब 4 प्रतिशत की तेजी आई और यह 1,650 रुपये पर कारोबार करने लगा।
इसके अलावा यूनियन बैंक में 1.94 प्रतिशत, एक्सिस बैंक में 3.67 प्रतिशत, एयू बैंक में 3.13 प्रतिशत, IDFC फर्स्ट बैंक में 1.93 प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.88 प्रतिशत की तेजी रही। बैंक निफ्टी के 14 में से 10 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस में 4.32 प्रतिशत की तेजी है। यह 1964 रुपये पर था। एचडीएफसी लाइफ में 4.62 प्रतिशत की तेजी दर्ज की जा रही थी। चोलामंडलम, एमएफएसएल में भी 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी।
सोमवार की गिरावट के बाद लौटी खरीदारी
इससे पहले सोमवार को बैंक निफ्टी में करीब 2,050 अंक यानी 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई थी। मंगलवार को गुरु नानक जयंती के कारण शेयर बाजार बंद रहा। बुधवार को बाजार खुलते ही बैंकिंग शेयरों में खरीदारी लौट आई और बैंक निफ्टी ने पिछली गिरावट का बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया। बता दें शेयर मार्केट की गाड़ी बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है। सेंसेक्स अब 84400 के लेवल को भी पार कर गया है। अब भी इसमें 2000 अंकों की तेजी है। निफ्टी भी 25942 पर है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें