बैंक निफ्टी ने Nifty 50 को पीछे छोड़ा, ईरान में सीजफायर और RBI की नीति का मिला साथ
आज एचडीएफसी बैंक में 4.82%, आईसीआईसीआई बैंक में 4.92%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.85%, एक्सिस बैंक में 6.14% की तेजी रही।एयू में 8.19, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.38 और यूनियन बैंक में 7.80 प्रतिशत की तेजी है। पीएनबी 5.40, इंडसइंड बैंक 6.49, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.18 ऊपर ट्रेड कर रहे थे।
Bank Nifty Today: बैंक निफ्टी इंडेक्स ने बुधवार को बेंचमार्क निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी वजह ईरान में आखिरी समय में हुआ अस्थायी सीजफायर और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का फैसला रहा। बैंक निफ्टी इंडेक्स सुबह 11 बजे तक 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 55350 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में 3.70 प्रतिशत का उछाल आया है और यह 23985 के अंक पर पहुंच गया है।
बैंक निफ्टी के सभी शेयरों में उछाल
बैंक निफ्टी में 14 शेयर शामिल हैं, जिनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख हैं। आज एचडीएफसी बैंक में 4.82%, आईसीआईसीआई बैंक में 4.92%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.85%, एक्सिस बैंक में 6.14% की तेजी रही।
कोटक बैंक के शेयरों में 3.50 प्रतिशत की तेजी है तो केनरा बैंक में 5.86 प्रतिशत की। एयू में 8.19, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.38 और यूनियन बैंक में 7.80 प्रतिशत की तेजी है। पीएनबी 5.40, इंडसइंड बैंक 6.49, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.18, यस बैंक 4.41 और फेडरल बैंक 3.43 पर्सेंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे।
बैंक निफ्टी में और तेजी की उम्मीद
कोटक सिक्योरिटीज के रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि बैंक निफ्टी ब्रॉडर निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करेगा और 52500 से 54500 के दायरे में तेजी की ओर रुख के साथ कारोबार करेगा। उनके अनुसार सीजफायर की खबर बड़ी राहत लेकर आई है। चौहान ने बताया कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की टिप्पणियों पर बाजार की नजर रहेगी, खासकर युद्ध की पृष्ठभूमि में।
अस्थायी सीजफायर का बैंक शेयरों पर सकारात्मक असर
खंबटा सिक्योरिटीज के सलाहकार सुधीर जोशी ने कहा कि हालांकि सीजफायर अस्थायी है, लेकिन इससे बड़ी राहत मिली है। इसका असर बैंक शेयरों में तेजी के रूप में दिखेगा, क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था की सेहत का संकेत देते हैं।
जोशी को उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में 3 से 4 प्रतिशत की तेजी आ सकती है। चौहान का मानना है कि अगर गिरावट आती है तो संस्थागत निवेशक उसे खरीदारी का मौका बनाएंगे। जोशी ने भी बैंक निफ्टी के निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई, हालांकि उन्होंने कोई विशेष लक्ष्य नहीं बताया।
आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया
भारतीय रिजर्व बैंक की दर निर्धारण समिति ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को कर्ज देता है। समिति ने अपना तटस्थ रुख भी बनाए रखा है, जिससे उसे पश्चिम एशिया की बदलती घटनाओं और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के अनुसार किसी भी दिशा में कदम उठाने की छूट मिलती है।
ऑप्शन विक्रेताओं ने पहले ही कर ली थी तैयारी
दिलचस्प बात यह है कि बैंक निफ्टी में बड़े उतार-चढ़ाव से बचने के लिए ऑप्शन विक्रेताओं ने खुद को बचा लिया था। बुधवार के सीजफायर और आरबीआई नीति के फैसले से पहले, उन्होंने 52700 स्ट्राइक पर कॉल और पुट ऑप्शन बेच दिए थे। इसके लिए उन्हें 2980 रुपये प्रति शेयर मिले (30 शेयर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं)।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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