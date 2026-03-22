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Bank Holidays: श्री राम नवमी की वजह से किस दिन बंद रहेंगे बैंक? इस सप्ताह है 4 छुट्टियां, फटाफट कर लें चेक

Mar 22, 2026 08:42 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Bank Holidays this week: इस हफ्ते श्री राम नवमी जैसा बड़ा त्यौहार है। जिसकी वजह से कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को मिलाकर 4 दिन बैंक में काम-काज नहीं होंगे। 

Bank Holidays: श्री राम नवमी की वजह से किस दिन बंद रहेंगे बैंक? इस सप्ताह है 4 छुट्टियां, फटाफट कर लें चेक

Bank Holidays this week: बैंक कर्मियों की इस सप्ताह भी कई छुट्टियां लगातार हैं। इस हफ्ते रामनवमी (Ram Navmi) जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। वहीं, चौथा शनिवार और रविवार की वजह से आने वाले दिनों में बैंक बंद रहेंगे। जिसकी वजह से कई शहरों में बैंक 4 दिन तक नहीं खुलेंगे। आइए जानते हैं किस दिन छुट्टी है।

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किस शहर में किस दिन रहेगी छुट्टी

26 मार्च (गुरुवार) - श्री राम नवमी के त्यौहार की वजह से अहमदाबाद, बेलापुर, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

27 मार्च (शुक्रवार) - श्री राम नवमी (चैते दशैन) - भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद, पटना और विजयवाड़ा में बैंक कर्मियों की इस छुट्टी रहेगी।

28 मार्च (शनिवार) - महीने के चौथा शनिवार रहेगा। इस वजह से बैंक बंद रहेंगे।

29 मार्च (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश की वजह से बैंक इस दिन नहीं खुलेंगे।

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इस महीने की आखिरी छुट्टी 31 मार्च को है। महावीर जयंती की वजह से इस दिन भी बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। इस महीने होली से लेकर ईद जैसे त्यौहार की वजह से बैंक कई दिन बंद रहे हैं। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को बैंक कामकाज की वजह से सामान्य लोगों का कार्य इस दिन भी शाखाओं में नहीं होगा।

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अप्रैल में कब-कब है छुट्टी

3 अप्रैल को गुड फ्राइडे का त्योहार है। जिसकी वजह से अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नागपुर से लेकर पणजी, कानपुर, श्रीनगर, विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।

14 अप्रैल को बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जयंती, तमिल न्यू ईयर, बैसाखी के त्यौहार की वजह से बैंक कई शहरों में नहीं खुलेंगे।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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