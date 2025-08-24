bank holidays this week due to festivals check details here Bank Holidays this week: इस हफ्ते कई बड़े त्यौहार, अलग-अलग शहरों में कई दिन रहेगी छुट्टी, फटाफट चेक करें डीटेल्स, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़bank holidays this week due to festivals check details here

Bank Holidays this week: इस हफ्ते कई बड़े त्यौहार, अलग-अलग शहरों में कई दिन रहेगी छुट्टी, फटाफट चेक करें डीटेल्स

Bank Holidays this week: अगर इस हफ्ते आपका बैंक में कोई जरूरी काम है तो यह जरूर चेक करके जाएं की आपका नजदीक ब्रांच खुला है या नहीं? क्योंकि इस हफ्ते अलग-अलग शहरों में अलग-अलग त्यौहारों की वजह से कई दिन बैंक बंद रहेंगे।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 03:15 PM
share Share
Follow Us on
Bank Holidays this week: इस हफ्ते कई बड़े त्यौहार, अलग-अलग शहरों में कई दिन रहेगी छुट्टी, फटाफट चेक करें डीटेल्स

Bank Holidays this week: अगर इस हफ्ते आपका बैंक में कोई जरूरी काम है तो यह जरूर चेक करके जाएं की आपका नजदीक ब्रांच खुला है या नहीं? क्योंकि इस हफ्ते अलग-अलग शहरों में अलग-अलग त्यौहारों की वजह से कई दिन बैंक बंद रहेंगे। आइए जानते हैं किस राज्य में किस दिन बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।

25 से 31 अगस्त के बीच बैंक हॉलीडे

25 अगस्त को कहां रहेगी छुट्टी? (सोमवार)

गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव की तिथि की वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। यानी इस दिन यहां कोई भी काम काज नहीं होगा। ग्राहकों को नेट बैंकिंग की सुविधा पर निर्भर रहना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुल रहे हैं 10 कंपनियों के IPO, फटाफट चेक करें डेट और प्राइस बैंड

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी (बुधवार)

गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। गणश चतुर्थी, चतुर्थी पक्ष जैसे त्यौहारों वजह से अहमदाबाद, बेलापुर, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में बैंककर्मियों की छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंक में कोई काम-काज नहीं होगा।

27 अगस्त को बैंक के साथ-साथ शेयर बाजारों में भी गणेश चतुर्थी की वजह से कोई कारोबार नहीं होगा। इस दिन घरेलू बाजार बंद रहेगा।

28 अगस्त (गुरुवार)

पणजी और भुवनेश्वर में बैंक का काम काज गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन के त्यौहार की वजह से नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:SBI के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी का नाम, RCOM से जुड़ा है मामला

31 अगस्त (रविवार)

महीने के आखिरी रविवार को बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंक का काम-काज नहीं होगा।

मोबाइल बैंकिंग पर नहीं पड़ेगा कोई असर

इन छुट्टियों के दौरान ग्राहक मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा उठा सकते हैं। ये सर्विसेज प्रभावित नहीं होगी। एटीएम खुले रहेंगे। वहीं, बैंक के ऐप और यूपीआई के जरिए भी लेन-देन आसानी से किया जा सकता है।

Bank Bank Holiday Bank Holiday List अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।