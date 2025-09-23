bank holidays october 2025 full list from gandhi jayanti to diwali chhath puja बैंक हॉलीडे अक्टूबर 2025: गांधी जयंती से दिवाली-छठ पूजा तक देखें पूरी लिस्ट, Business Hindi News - Hindustan
बैंक हॉलीडे अक्टूबर 2025: गांधी जयंती से दिवाली-छठ पूजा तक देखें पूरी लिस्ट

Bank Holidays October 2025: अक्टूबर का महीना 2025 में त्योहारों की झड़ी लगा देगा, जिसका सीधा असर बैंकिंग कार्यों पर पड़ेगा। इस महीने गांधी जयंती के अलावा दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली छठ पूजा जैसे प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं, जिसके चलते पूरे महीने में देश के विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:40 AM
Bank Holidays October 2025: अक्टूबर का महीना 2025 में त्योहारों की झड़ी लगा देगा, जिसका सीधा असर बैंकिंग कार्यों पर पड़ेगा। इस महीने राष्ट्रीय त्योहार गांधी जयंती के अलावा दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं, जिसके चलते पूरे महीने में देश के विभिन्न राज्यों में बैंक हॉलीडे रहेंगे।

अक्टूबर महीने के प्रमुख हॉलीडे

महीने की शुरुआत 2 अक्टूबर, गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से होगी, जो पूरे देश में राष्ट्रीय हॉलीडे है और सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसी महीने दशहरा भी है। 20 अक्टूबर, सोमवार से लेकर 22 अक्टूबर, बुधवार तक अलग-अलग राज्यों में दिवाली, नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजन के मौके पर हॉलीडे रहेगा।

द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बिहार और झारखंड में 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे। महीने का आखिरी दिन 31 अक्टूबर, शुक्रवार को भी कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल (काली पूजा), गुजरात (सरदार पटेल जयंती) और दिल्ली में दिवाली के हॉलीडे के रूप में चिन्हित है।

अक्टूबर 2025 में बैंक हॉलीडे

1 अक्टूबर, बुधवार

· अवसर: महानवमी

· राज्य: बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

2 अक्टूबर, गुरुवार

महात्मा गांधी जयंती

· राज्य: लगभग सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (देखें: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली)

· अवसर: महालया

· राज्य: पश्चिम बंगाल

· अवसर: विजयादशमी

· राज्य: बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय

6 अक्टूबर, सोमवार

· अवसर: लक्ष्मी पूजा

· राज्य: ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

7 अक्टूबर, मंगलवार

· अवसर: महर्षि वाल्मीकि जयंती

· राज्य: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब

20 अक्टूबर, सोमवार

· अवसर: दिवाली

· राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड

· अवसर: नरक चतुर्दशी

· राज्य: कर्नाटक, केरल

21 अक्टूबर, मंगलवार

· अवसर: दिवाली

· राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा

22 अक्टूबर, बुधवार

· अवसर: दिवाली

· राज्य: हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश

· अवसर: विक्रम संवत नया साल

· राज्य: गुजरात

23 अक्टूबर, गुरुवार

· अवसर: भाई दूज

· राज्य: गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश

24 अक्टूबर, शुक्रवार

· अवसर: निंगोल चकौबा

· राज्य: मणिपुर

27 अक्टूबर, सोमवार

· अवसर: छठ पूजा

· राज्य: बिहार, झारखंड

28 अक्टूबर, मंगलवार

· अवसर: छठ पूजा

· राज्य: बिहार

31 अक्टूबर, शुक्रवार

· अवसर: सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन

· राज्य: गुजरात

