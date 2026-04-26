बैंक यूजर्स के लिए जरूरी खबर! 27 अप्रैल से 3 मई के बीच इतने दिन नहीं होगी लेनदेन
bank holidays India 2026: अगले हफ्ते 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच बैंकों में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। 1 मई को महाराष्ट्र डे, लेबर डे और बुद्ध पूर्णिमा के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि 3 मई को रविवार की छुट्टी होगी।
bank holidays India 2026: अगर आप अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। RBI (Reserve Bank of India) के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच कुछ दिनों में बैंक बंद रहेंगे। इसलिए पहले से प्लानिंग करना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि अगले हफ्ते में किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगी।
अगले हफ्ते की बात करें तो 1 मई (शुक्रवार) को देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन महाराष्ट्र डे (Maharashtra Day), लेबर डे (Labour Day) (मई डे), बुद्ध पुर्णिमा (Buddha Purnima) और पंडित रघुनाथ मुर्मु (Pandit Raghunath Murmu) की जयंती के कारण छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 3 मई (रविवार) को वीकेंड की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
हालांकि, 2 मई (शनिवार) को बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का पहला, तीसरा या पांचवां शनिवार होने पर बैंक सामान्य रूप से (जब तक कोई खास छुट्टी घोषित न हो) काम करते हैं।
|May 2026
|1
|9
|16
|26
|27
|28
|Agartala
|•
|•
|•
|Ahmedabad
|•
|Aizawl
|•
|•
|Belapur
|•
|•
|Bengaluru
|•
|•
|Bhopal
|•
|•
|Bhubaneswar
|Chandigarh
|•
|Chennai
|•
|•
|Dehradun
|•
|•
|Gangtok
|•
|Guwahati
|•
|•
|Hyderabad
|•
|•
|Imphal
|•
|•
|Itanagar
|•
|Jaipur
|•
|Jammu
|•
|•
|•
|Kanpur
|•
|•
|Kochi
|•
|•
|Kohima
|•
|Kolkata
|•
|•
|•
|Lucknow
|•
|•
|Mumbai
|•
|•
|Nagpur
|•
|•
|New Delhi
|•
|•
|Panaji
|•
|•
|Patna
|•
|•
|Raipur
|•
|•
|Ranchi
|•
|•
|Shillong
|•
|Shimla
|•
|•
|Srinagar
|•
|•
|•
|Thiruvananthapuram
|•
|•
|Vijayawada
|•
|•
अब सवाल आता है कि बैंक बंद होने पर आप क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI पहले की तरह चालू रहेंगी। आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ATM से कैश निकासी भी जारी रहेगी।
लेकिन ध्यान रखें कि चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट या बैंक ब्रांच से जुड़े काम इन छुट्टियों में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये काम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत आते हैं।
अगर पूरे मई महीने की बात करें, तो RBI के अनुसार इस महीने में कुल 13 बैंक छुट्टियां होंगी, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ सभी रविवार शामिल हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय छुट्टियां भी अलग-अलग राज्यों में लागू होंगी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती (Rabindranath Tagore Jayanti), ईद अल-अदा (Eid al-Adha) आदि।
इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने बैंक ब्रांच की लोकल छुट्टियों की लिस्ट पहले ही चेक कर लें और जरूरी काम समय रहते निपटा लें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।