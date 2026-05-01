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Bank holidays today: बुद्ध पूर्णिमा की वजह से क्या आज बंद हैं बैंक? यहां चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

May 01, 2026 10:29 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Bank holidays today: बुध्द पूर्णिमा, महाराष्ट्र दिवस, लेबर डे की वजह से देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, कुछ राज्यों में आज भी बैंक ओपन हैं। 

Bank holidays today: बुद्ध पूर्णिमा की वजह से क्या आज बंद हैं बैंक? यहां चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank holidays today: देश के कई हिस्सों में आज बैंक बंद हैं। लेबर-डे और महाराष्ट्र दिवस की वजह से बैंक कर्मियों की कई राज्यों में छुट्टी है। ऐसे में अगर आपका कोई काम आज बैंक में है तो यह चेक कर लें कि वह खुला है या नहीं। आइए जानते हैं कि कहां-कहां आज बैंक कर्मियों की छुट्टी है।

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1 मई को किन-किन राज्यों में बंद है बैंक (bank holidays today)

आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा और असम लेबर डे की वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी है। महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जिसकी वजह से वहां भी बैंक बंद है। बुद्ध पूर्णिमा भी देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है।

किन-किन शहरों में आज बंद है बैंक

बेंगलुरू, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक कर्मियों की आज छुट्टी है।

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मई में कब-कब है बैंक कर्मियों की छुट्टी (Bank holidays May 2026 list)

3 मई को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे।

9 मई को दूसरा शनिवार है। इस दिन भी देश भर के बैंक बंद रहेंगे। इस दिन टैगोर जयंती भी है।

10 मई को रविवार है। इस दिन भी देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

16 मई को रविवार की वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।

23 मई को चौथा शनिवार है। इस दिन भी देश भर के बैंक नहीं खुलेंगे।

24 मई रविवार को बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।

26 मई को अगरतला में काजी नजरूल इस्लाम जयंती की वजह से बैंक नहीं खुलेंगे।

27 मई बकरीद के त्योहार की वजह से देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे।

28 मई को देश कुछ शहरों में छुट्टी रहेगी। बकरीद का त्योहार है। इस दिन कई राज्यों में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे।

31 मई - रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। यह बैंक कर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी है।

बता दें, सभी छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की जाती हैं। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां रहती हैं। कुछ ही त्योहार ऐसे होते हैं जब देश भर में बैंक बंद रहते हैं।

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ऑनलाइन जारी रहेगा काम

भले ही बैंक इन दिनों में बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन सभी काम होते रहेंगे। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, बिल पेमेंट्स और अन्य ट्रांजैक्शन सामान्य दिनों की तरह जारी रहेंगे। एटीएम सर्विसेज भी मिलती रहेगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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