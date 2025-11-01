Hindustan Hindi News
नवंबर के महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 से 8 तारीख तक है लगातार छुट्टी, जानें किन-किन शहरों में है हॉलीडे

नवंबर के महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 से 8 तारीख तक है लगातार छुट्टी, जानें किन-किन शहरों में है हॉलीडे

संक्षेप: Bank Holidays in November: इस साल अक्टूबर के महीने में दशहरा, धनतेरस, दिवाली जैसे बड़े त्योहार थे। जिसकी वजह से अक्टूबर के महीने में कई लम्बी छुट्टियां देखने को मिली। लेकिन नवंबर के महीने में सिर्फ एक ही ऐसा त्योहार है जब देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

Sat, 1 Nov 2025 09:22 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bank Holidays in November: इस साल अक्टूबर के महीने में दशहरा, धनतेरस, दिवाली जैसे बड़े त्योहार थे। जिसकी वजह से अक्टूबर के महीने में कई लम्बी छुट्टियां देखने को मिली। लेकिन नवंबर के महीने में सिर्फ एक ही ऐसा त्योहार है जब देश भर के बैंक बंद रहेंगे। शादियों के इस सीजन में लोगों को बैंक में काम भी अधिक रहता है। आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में कब-कब बैंक बंद रहेंगे।

1 नवंबर 2025 - बेंगलुरू और देहरादून में इस दिन छुट्टी रहेगी। कन्नड़ राज्योत्सव और ईगास के त्योहार की वजह से इस दिन बैंक में छुट्टी है।

5 नवंबर 2025 - गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा की वजह से देश के अलग-अलग शहरों में आज छुट्टी रहेगी। ऐजवाल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक में छुट्टी रहेगी।

6 नवंबर 2025 - पटना और शिलॉन्ग में इस दिन बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। नॉनग्रेम त्योहार, बिहार विधानसभा चुनाव में इस दिन छुट्टी रहेगी।

7 नवंबर 2025 - वंगला उत्सव की वजह से शिलॉन्ग में छुट्टी रहेगी।

8 नवंबर 2025 - कनकदास जयंती की वजह से बेंगलुरू में इस दिन छुट्टी रहेगी। बाकि अन्य शहरों में इस दिन बैंक खुला रहेंगे।

साप्ताहिक छुट्टी कब-कब

इस महीने पांच रविवार हैं। 2 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को रविवार की वजह से बैंक में कारोबार नहीं होंगे। बता दें, 8 नवंबर और 12 नवंबर को बैंक दूसरे और चौथे शनिवार की वजह से नहीं खुलेंगे।

दिसंबर के महीने में बैंक कब-कब रहेंगे बंद

दिसंबर के महीन में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 25 दिसंबर को देश भर के बैंक क्रिसमस की वजह से बैंक बंद रहेंगे।

