दिसंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले चेक करें यहां पूरी लिस्ट
Bank Holidays December: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2025 के लिए अपने आधिकारिक छुट्टी कैलेंडर के तहत 13 राज्य-विशिष्ट बैंक अवकाशों की घोषणा की है। ये छुट्टियां विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक अवसरों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, देशभर में सभी बैंक रविवार, तथा दूसरे और चौथे शनिवार को नियमित रूप से बंद रहेंगे।
क्रिसमस समेत हैं ये पर्व
दिसंबर महीने में कई महत्वपूर्ण अवसर आते हैं- क्रिसमस, इंडिजिनस पीपुल्स डे, गोवा लिबरेशन डे, और सिक्किम का लोकप्रिय उत्सव लोसूंग/नामसूंग। इन छुट्टियों के कारण बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए ग्राहकों और कारोबारियों को अपने लेन-देन पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है।
दिसंबर 2025 के राज्यवार बैंक अवकाश
1. अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड – 1 दिसंबर
• स्टेट इनॉगरेशन डे (Arunachal Pradesh)
• इंडिजिनस फेथ डे (Nagaland)
महीने के पहले ही दिन दोनों राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
2. गोवा – 3 और 19 दिसंबर
• 3 दिसंबर: फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर
• 19 दिसंबर: गोवा लिबरेशन डे
यह राज्य दो बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयोजनों के चलते दिसंबर में दो अलग-अलग दिनों पर बंदी देखेगा।
3. मेघालय – कई महत्वपूर्ण अवकाश
मेघालय में दिसंबर के दौरान कई महान विभूतियों की पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं।
• 12 दिसंबर: पा टोogan नेगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि
• 18 दिसंबर: यू सोज़ो थाम की पुण्यतिथि
• 30 दिसंबर: यू कियांग नांगबाह दिवस
इन तिथियों पर राज्यभर के बैंक बंद रहेंगे।
4. सिक्किम – 20 और 22 दिसंबर
• लोसूंग/नामसूंग पर्व के उपलक्ष्य में बैंक दो दिन बंद रहेंगे।
• 21 दिसंबर रविवार होने के कारण, राज्य में 20–22 दिसंबर तक तीन दिनों की लंबी बैंक छुट्टी रहेगी।
5. मिजोरम, नागालैंड और मेघालय – 24 से 27 दिसंबर
• 24 दिसंबर: क्रिसमस ईव
• 25–27 दिसंबर: क्रिसमस और विस्तारित उत्सव
लगातार चार दिनों तक बैंक बंद रहने से इन राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
6. मिजोरम और मणिपुर – 31 दिसंबर
• मिजोरम: न्यू ईयर ईव
• मणिपुर: इमोइनू इराट्पा
वर्ष के अंतिम दिन भी इन राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा।
ग्राहकों के लिए सलाह
दिसंबर में कई राज्यों में लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, खासकर त्योहारों और वर्षांत के कारण। ऐसे में नगद लेन-देन, चेक क्लियरिंग, बैंक शाखाओं में आवश्यक कार्य और व्यापार संबंधी प्रक्रियाएँ प्रभावित हो सकती हैं। RBI और बैंकिंग विशेषज्ञों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य समय से पहले पूरे करें और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें।