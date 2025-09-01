bank holidays from 1st to 7th september know when and where the banks will remain closed 1 से 7 सितंबर तक छुट्टियों की भरमार, जानें कब और कहां बैंक रहेंगे बंद, Business Hindi News - Hindustan
bank holidays from 1st to 7th september know when and where the banks will remain closed

Bank Holiday Week: सितंबर का पहला सप्ताह बैंकिंग कार्यों के लिहाज से थोड़ा विशेष है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 1 से 7 सितंबर 2025 के बीच देशभर के कई शहरों में सार्वजनिक और निजी बैंक कुल पांच दिन बंद रहेंगे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:48 AM
Bank Holiday Week: सितंबर का पहला सप्ताह बैंकिंग कार्यों के लिहाज से थोड़ा विशेष है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 1 से 7 सितंबर 2025 के बीच देशभर के कई शहरों में सार्वजनिक और निजी बैंक कुल पांच दिन बंद रहेंगे। ये छुट्टियां विभिन्न क्षेत्रीय त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण हैं। हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह छुट्टियां हर राज्य में एक जैसी नहीं हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों के आधार पर तय होती हैं।

सप्ताह भर की छुट्टियों का विवरण

बैंकिंग कार्यों में आसानी के लिए आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सा त्योहार है और कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे।

3 सितंबर, बुधवार के दिन झारखंड राज्य में कर्मा पूजा के त्योहार के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। खासतौर पर राजधानी रांची में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी।

4 सितंबर, गुरुवार को केरल में ओणम त्योहार की शुरुआत के कारण बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में बैंकिंग सेवाएं नहीं होंगी।

5 सितंबर, शुक्रवार का दिन कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) और थिरुवोणम के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिल नाडु, उत्तराखंड, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मणिपुर, जम्मू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, नई दिल्ली, झारखंड और श्रीनगर जैसे कई राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे।

6 सितंबर, शनिवार को सिक्किम और छत्तीसगढ़ में इद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) और इंद्रजात्रा के कारण बैंक बंद होंगे। गंगटोक, जम्मू, रायपुर और श्रीनगर में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

7 सितंबर, रविवार को तो पूरे देश में ही बैंक बंद रहते हैं, क्योंकि RBI के नियमों के अनुसार सभी रविवार के दिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहते हैं।

ये सेवाएं नहीं रहेंगी बंद

अगर आपके पास कोई जरूरी फाइनेंशियल काम है और बैंक बंद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल बैंकिंग की सुविधा आपके काम आ सकती है। ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज हमेशा उपलब्ध रहती हैं।

कैश की जरूरत होने पर एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। आप UPI के जरिए भी पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, चेक और प्रॉमिसरी नोट्स से जुड़े लेन-देन पर छुट्टियों का असर हो सकता है, क्योंकि इन्हें प्रोसेस करने के लिए बैंक स्टॉफ की जरूरत होती है।

स्थानीय बैंक शाखा से जांच करें

छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने इलाके के बैंक की छुट्टियों की जानकारी के लिए स्थानीय शाखा से संपर्क करें। इससे आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं और अपने बैंकिंग कामों की अच्छी से प्लानिंग कर सकते हैं।

