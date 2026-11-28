1 दिसंबर से बैंकों में छुट्टियों का सिलसिला शुरू, चेक करें RBI की हॉलीडे लिस्ट
मुख्य बातें
- अगर आपको दिसंबर में बैंक जाकर चेक क्लियरेंस, लोन से जुड़े काम, केवाईसी अपडेट या अन्य जरूरी काम निपटाने हैं तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें
साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत होने वाली है। इस महीने में बैंकिंग से जुड़े कामकाज निपटाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में कई दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, बैंक की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होंगी। कुछ छुट्टियां केवल विशेष राज्यों में लागू होंगी जबकि क्रिसमस और रविवार जैसी छुट्टियों का असर देशभर में रहेगा। आइए जानते हैं कि नए महीने में कब-कब बैंक बंद रहेंगे।
एक दिसंबर से ही छुट्टियां शुरू
1 दिसंबर से ही बैंकों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि, 1 दिसंबर की छुट्टियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रहेंगी। इस दिन Indigenous फेथ डे और स्टेट इनॉग्रेशन डे के अवसर पर छुट्टी रहेगी। वहीं, 3 दिसंबर को गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। बता दें कि 6 दिसंबर को महीने का पहला रविवार होगा। इस दिन साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे।
सिक्किम में लगातार छुट्टियां
9, 10 और 11 दिसंबर को सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग त्योहार के चलते लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर 12 दिसंबर की बात करें तो मेघालय में पा तोगन नेंगमिन्जा संगमा की पुण्यतिथि के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। यह महीने का दूसरा शनिवार भी है, इसलिए देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। 13 दिसंबर को एक बार फिर रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे।
वहीं, 18 दिसंबर को मेघालय में यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के कारण और 19 दिसंबर को गोवा में गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। 20 दिसंबर को रविवार है तो बैंक बंद रहने वाले हैं।
क्रिसमस पर कहां-कहां छुट्टियां
24 दिसंबर को क्रिसमस के कारण मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह, 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
वहीं, 26 दिसंबर को नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस पर बैंक नहीं खुलेंगे। यह महीने का चौथा शनिवार भी है, इसलिए देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। 30 दिसंबर को मेघालय में यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, 31 दिसंबर को मिजोरम में नए साल की पूर्व संध्या के अवसर पर बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी।
दिसंबर में लगातार कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी बैंक बंद रहेंगे। 25 से 27 दिसंबर तक तीन दिन की छुट्टी रहेगी। दरअसल, क्रिसमस 25 दिसंबर को शुक्रवार के दिन है। इसके बाद 26 दिसंबर को चौथा शनिवार और 27 दिसंबर को रविवार है। ऐसे में देशभर में बैंक शाखाएं लगातार तीन दिन बंद रहेंगी। वहीं, पूर्वोतर के कुछ राज्यों में 24 तारीख से ही बैंक बंद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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