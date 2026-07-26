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बैंक ग्राहक फटाफट निपटा लें सारे काम! अगस्त में 14 दिन रहेगी बंदी, आ गई पूरी लिस्ट

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2026 के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है
  • अगले महीने देशभर में रविवार, दूसरे-चौथे शनिवार और विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी
  • हालांकि, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी
bank holidays august 2026
अगस्त 2026 में बैंक की 14 छुट्टियां।

अगर आप अगस्त 2026 में बैंक ब्रांच जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगले महीने का बैंक हॉलीडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अगस्त में देशभर के बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, ओणम, ईद-ए-मिलाद और कई क्षेत्रीय त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में चेक जमा कराने, कैश जमा या निकासी, डिमांड ड्रॉफ्ट बनवाने या अन्य शाखा से जुड़े जरूरी काम समय रहते निपटा लेना बेहतर रहेगा।

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चालू रहेंगी ये सेवाएं

हालांकि, राहत की बात यह है कि UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी, यानी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने, बिल भुगतान करने या ATM से नकदी निकालने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हालांकि, अगर बैंक की ओर से किसी तकनीकी मेंटेनेंस की सूचना दी जाती है, तो कुछ समय के लिए सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

अगस्त 2026 में बैंक कब-कब रहेंगे बंद?

तारीखदिनकहां बैंक बंद रहेंगे?छुट्टी / कारण
2 अगस्तरविवारपूरे देश मेंसाप्ताहिक अवकाश
4 अगस्तमंगलवारअगरतलाकेर पूजा
8 अगस्तशनिवारपूरे देश में, गंगटोकदूसरा शनिवार, तेंदोंग लो रुम फात
9 अगस्तरविवारपूरे देश मेंसाप्ताहिक अवकाश
13 अगस्तगुरुवारइंफालपैट्रियट्स डे
15 अगस्तशनिवारपूरे देश मेंस्वतंत्रता दिवस
16 अगस्तरविवारपूरे देश मेंसाप्ताहिक अवकाश
19 अगस्तबुधवारअगरतलामहाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जयंती
22 अगस्तशनिवारपूरे देश मेंचौथा शनिवार
23 अगस्तरविवारपूरे देश मेंसाप्ताहिक अवकाश
25 अगस्तमंगलवारकोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ामिलाद-उन-नबी / प्रथम ओणम
26 अगस्तबुधवारबेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरमईद-ए-मिलाद / बारावफात / थिरुवोनम एवं अन्य स्थानीय पर्व
28 अगस्तशुक्रवारअहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरमरक्षाबंधन, श्री नारायण गुरु जयंती, अय्यनकली जयंती, पांग-ल्हाबसोल आदि
30 अगस्तरविवारपूरे देश मेंसाप्ताहिक अवकाश

छुट्टियों के दौरान कौन-सी सेवाएं मिलती रहेंगी?

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। आप UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सामान्य रूप से कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी जारी रहेंगी।

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बैंक जाने से पहले यह जरूर करें

अगर आपको चेक क्लियर कराना है, बड़ी नकदी जमा या निकालनी है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है या शाखा में जाकर कोई जरूरी दस्तावेजी काम करना है, तो पहले अपने शहर की बैंक छुट्टियों की सूची जरूर देख लें, क्योंकि RBI का हॉलीडे कैलेंडर अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय त्योहारों के हिसाब से अलग हो सकता है। सही योजना बनाकर आप आखिरी समय की परेशानी से बच सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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