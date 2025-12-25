Bank Holiday 2026 Full List: 2026 में कब-कब बैंकों में रहेगी छुट्टी
Bank Holiday 2026 Full List: नए साल 2026 में आरबीआई ने बैंक अवकाशों की सूची जारी की है, जिसमें 100 से ज्यादा दिन शामिल हैं। ये राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों पर आधारित हैं। रिपब्लिक डे, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, मुहर्रम, दशहरा, दुर्गा पूजा और दीवाली जैसे त्योहारों पर भी बैंक बंद रहेंगे। लखनऊ जैसे शहरों में क्षेत्रीय छुट्टियां जैसे हजरत अली जयंती प्रभावित करेंगी। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं इन दिनों भी चालू रहेंगी।
जनवरी 2026 की प्रमुख छुट्टियां
1 जनवरी: ऐजॉल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, इतानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलांग में न्यू ईयर/गान-ंगाई पर बैंक बंद।
2 जनवरी: आइजॉल, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में न्यू ईयर/मनम जयंती पर बंद।
3 जनवरी: लखनऊ में हजरत अली का जन्मदिन पर बैंक बंद रहेंगे।
12 जनवरी: कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जयंती।
14 जनवरी: अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इतानगर में मकर संक्रांति/माघ बिहू।
15 जनवरी: बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद, विजयवाड़ा में उत्तरायण/पोंगल।
16 जनवरी: चेन्नई में तिरुवल्लुवर दिवस।
17 जनवरी: चेन्नई में उजावर तिरुनल।
23 जनवरी: अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती/सरस्वती पूजा।
26 जनवरी: गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में सभी प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आदि में बैंक बंद।
फरवरी 2026 हॉलीडे लिस्ट
18 फरवरी - लोसार
19 फरवरी - छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती
20 फरवरी - मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस
मार्च 2026 हॉलीडे लिस्ट
2 मार्च - होलिका दहन
3 मार्च - होली (दूसरा दिन)/डोल जात्रा/धुलेंडी/होलिका दहन
4 मार्च - होली/होली दूसरा दिन - धुलेत्ती/याओसंग दूसरा दिन
13 मार्च - चापचर कुट
17 मार्च - शब-ए-कद्र
19 मार्च - गुड़ी पड़वा/उगादी/तेलुगु नववर्ष/सजिबू नोंगमापंबा (चेरावब)/प्रथम नवरात्रि
20 मार्च - ईद-उल-फित्र (रमजान)/जुमात-उल-विदा
21 मार्च - रमजान-ईद (ईद-उल-फित्र) (शावल-1)/खुतब-ए-रमजान/सरहुल
26 मार्च - श्री राम नवमी
27 मार्च - श्री राम नवमी (चैते दसैं)
31 मार्च - महावीर जन्मकल्याणक/महावीर जयंती
अप्रैल 2026 हॉलीडे लिस्ट
1 अप्रैल - बैंकों को सालाना खाते बंद करने के लिए
2 अप्रैल - मॉन्डे थर्सडे
3 अप्रैल - गुड फ्राइडे
14 अप्रैल - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती/महा विश्वा संक्रांति/बिजू/बुइसु उत्सव/तमिल नववर्ष/बोहाग बिहू/चेरावबा/बैसाखी
15 अप्रैल - बंगाली नववर्ष (नबबार्ष)/बोहाग बिहू/विशु/हिमाचल दिवस
16 अप्रैल - बोहाग बिहू
20 अप्रैल - बसव जयंती/अक्षय तृतीया
21 अप्रैल - गारिया पूजा
मई 2026 हॉलीडे लिस्ट
1 मई - महाराष्ट्र दिन/बुद्ध पूर्णिमा/मई दिवस (मजदूर दिवस)/पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती
9 मई - रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
16 मई - सिक्किम राज्य दिवस
26 मई - काजी नजरुल इस्लाम जयंती
27 मई - ईद-उल-अधा (बकरीद)/ईद-उल-जुहा
28 मई - बकरीद (ईद-उज-जुहा)
जून 2026 हॉलीडे लिस्ट
15 जून - वाईएमए दिवस/राजा संक्रांति
25 जून - मोहर्रम
26 जून - मुहर्रम (यौम-ए-शहादत)/मोहर्रम का अंतिम दिन/आशूरा
29 जून - संत गुरु कबीर जयंती
30 जून - रेम्ना नी
जुलाई 2026 हॉलीडे लिस्ट
22 जुलाई अगरतला क्षेत्र के बैंक खारची पूजा के लिए बंद रहेंगे।
अगस्त 2026 हॉलीडे लिस्ट
4 अगस्त - केर पूजा
15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस/पारसी नववर्ष (शाहेन्शाही)
19 अगस्त - महाराजा बिर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जयंती
सितंबर 2026 हॉलीडे लिस्ट
4 सितंबर - जन्माष्टमी (श्रावण वद-8)/कृष्ण जयंती
12 सितंबर - श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभव तिथि
14 सितंबर - गणेश चतुर्थी/गणेश पूजा/वरसिद्धि विनायक व्रत/विनायक चतुर्थी/हरतालिका
15 सितंबर - संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष)/नुआखाई/गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन)
21 सितंबर - श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव/श्री नारायण गुरु समाधि
22 सितंबर - कर्मा पूजा
23 सितंबर - महाराजा हरि सिंह जी जयंती
25 सितंबर - इंद्रजात्रा
अक्टूबर 2026 हॉलीडे लिस्ट
2 अक्टूबर - महात्मा गांधी जयंती
10 अक्टूबर - महालय अमावस्या
17 अक्टूबर - मaha सप्तमी
19 अक्टूबर - दशहरा
20 अक्टूबर - विजय दशमी
21 अक्टूबर - विजय दशमी/दुर्गा पूजा (दसैं)
22 अक्टूबर - दुर्गा पूजा (दसैं)
23 अक्टूबर - दुर्गा पूजा (दसैं)
26 अक्टूबर - लक्ष्मी पूजा/प्रवेश दिवस/महर्षि वाल्मीकि जयंती
29 अक्टूबर - करवा चौथ
31 अक्टूबर - सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
नवंबर 2026 हॉलीडे लिस्ट
9 नवंबर - दीवाली/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/गोवर्धन पूजा
10 नवंबर - दीवाली (बली प्रतिपदा)/दीपावली/लक्ष्मी पूजा/विक्रम संवत् नववर्ष
11 नवंबर - लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/निंगोल चाकौबा/भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती
13 नवंबर - वांगाला उत्सव
16 नवंबर - छठ पूजा/सूर्य षष्ठी दला छठ (प्रथम अर्घ्य)
23 नवंबर - सेन्ग कुट स्ने म
24 नवंबर - गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा/रहस पूर्णिमा
27 नवंबर - कनकदास जयंती
दिसंबर 2026 हॉलीडे लिस्ट
1 दिसंबर - आदिवासी विश्वास दिवस/राज्य स्थापना दिवस
3 दिसंबर - सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व
9, 10, 11 दिसंबर - लोसूंग/नामसूंग
12 दिसंबर - पा टोगन नेन्गमिन्जा सांगमा की पुण्यतिथि
18 दिसंबर - यू सोसो थाम की पुण्यतिथि
19 दिसंबर - गोवा मुक्ति दिवस
24, 25, 26 दिसंबर - क्रिसमस ईव, क्रिसमस
30 दिसंबर - यू किआंग नांगबाह की पुण्यतिथि
31 दिसंबर - न्यू ईयर ईव