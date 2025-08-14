बैंक ग्राहक ध्यान दें!आज ही निपटा लें जरूरी काम, अगले 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक लिस्ट

अगर आपको बैंक जाकर कोई काम निपटाना है तो आप आज ही उस काम को निपटा लें, वरना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, कल, 15 अगस्त 2025 (शुक्रवार) को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

Bank holiday alert: अगर आपको बैंक जाकर कोई काम निपटाना है तो आप आज ही उस काम को निपटा लें, वरना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, कल, 15 अगस्त 2025 (शुक्रवार) को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले दिन, 16 अगस्त 2025 (शनिवार) को कई राज्यों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। इससे आपके जरूरी काम अटक सकते हैं। बता दें कि अगस्त महीने में बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर राज्य और त्योहारों के अनुसार अलग-अलग है। कई राज्यों में लंबा वीकेंड (15 से 17 अगस्त) बन सकता है। हफ्ते का दिन रविवार भी अवकाश होता है। ऐसे में समय रहते लेनदेन और शाखा-संबंधित कार्य निपटा लें।

15 और 16 अगस्त को बंद रहेंगे बैंक 15 अगस्त को देशभर के बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 16 अगस्त को कई राज्यों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा, जबकि कुछ राज्यों में इसी दिन पारसी नववर्ष (Shahenshahi) भी मनाया जाएगा, जिसके कारण वहां भी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, यह छुट्टी पूरे भारत में लागू नहीं है, इसलिए कुछ राज्यों में 16 अगस्त को बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इस तरह, 15 से 17 अगस्त के बीच कई जगहों पर लंबा वीकेंड रहेगा, जिसमें रविवार (17 अगस्त) का नियमित अवकाश भी शामिल है।

देखें छुट्टियों की लिस्ट 15 अगस्त 2025 – स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) यह राष्ट्रीय अवकाश है, इसलिए पूरे भारत में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। साथ ही, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में भी इसे स्थानीय सार्वजनिक अवकाश माना गया है।

16 अगस्त 2025 – जन्माष्टमी / श्री कृष्ण जन्मोत्सव (Janmashtami) यह अवकाश हर राज्य में लागू नहीं है। लेकिन कई राज्यों में, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, केरल को छोड़कर, बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर यह अवकाश पारसी न्यू ईयर के रूप में भी घोषित है। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में।