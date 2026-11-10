Bank Holiday: कल बुधवार को बंद रहेंगे बैंक, जानिये RBI ने क्यों दी है 11 नवंबर की छुट्टी

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Bank Holiday Wednesday 11 November 2026: कल बुधवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 11 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकरअपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल बुधवार को बैंक ज्यादातर राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन राज्यों में और क्यों बैंक बंद रहने वाले हैं।

कल बुधवार 11 नवंबर को क्यों बंद रहेंगे बैंक? कल बुधवार 11 नवंबर को सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक इन राज्यों में भैया दूज, निंगोल चक्कौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती के कारण बंद रहेंगे। इन राज्यों के अलावा देश के बाकि सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

बैंक बुधवार को बंद रखने का कारण? 1. लक्ष्मी पूजा (दीपावली) - लक्ष्मी पूजा दीपावली के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है। इस दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दीपावली की रात मां लक्ष्मी घरों में आती हैं और साफ-सुथरे व रोशनी से सजे घरों में निवास करती हैं। लोग सुख, शांति और खुशहाली की कामना के साथ दीप जलाते हैं और पूजा करते हैं।

2. निंगोल चकौबा - निंगोल चकौबा मणिपुर का एक प्रमुख पारंपरिक त्योहार है। यह भाई-बहन के प्यार और पारिवारिक रिश्तों को समर्पित है। इस दिन विवाहित बेटियों को उनके मायके में भोजन के लिए बुलाया जाता है। भाई अपनी बहनों का स्वागत करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। इस त्योहार का उद्देश्य भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करना और परिवार के सदस्यों को एक साथ लाना है।

3. भ्रातृ द्वितीया - भ्रातृ द्वितीया भाई-बहन के प्रेम का त्योहार है। इसे कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने उनका स्वागत किया और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। तभी से इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं।

4. भाई दूज - भाई दूज का त्योहार दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और आपसी विश्वास का प्रतीक है।

5. चित्रगुप्त जयंती - चित्रगुप्त जयंती भगवान चित्रगुप्त को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। उन्हें कायस्थ समाज का आराध्य देव भी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से कायस्थ समुदाय के लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं और कलम, दवात तथा बही-खातों की पूजा करके ज्ञान, बुद्धि और अच्छे कर्मों का आशीर्वाद मांगते हैं।

देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगी बैंक ब्रांच? सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बैंक देश के बाकी सभी राज्यों मे खुले रहेंगे। वहां, बैंकों में सामान्य तरीके से काम होगा। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भैया दूज के कारण बैंक बंद नहीं रहने वाले हैं। बैंक यूपी में भैया दूज के कारण बंद है।

आज 10 नवंबर को भी बंद हैं बैंक? RBI के कैलेंडर के मुताबिक आज मंगलवार 10 नवंबर को बैंक दिवाली, बलि प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजा, विक्रम संवत और गोवर्धन पूजा के कारण कई राज्यों में बंद हैं। इस गिनती में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों में बैंक ब्रांच आज नहीं खुली हैं।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 10 नवंबर - बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक शाखाएं बंद हैं।

11 नवंबर - भैया दूज, निंगोल चक्कौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती के चलते गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

13 नवंबर - वांगला त्योहार के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

16 नवंबर - छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं।

20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण देहरादून में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का प्रमुख लोकपर्व है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।