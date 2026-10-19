Bank Holiday: कल मंगलवार को बंद रहेंगे बैंक, RBI ने क्यों दी है 20 अक्टूबर की छुट्टी

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Bank Holiday: कल मंगलवार को बैंक इन राज्यों में बंद रहने वाले हैं।

Bank Holiday Tuesday 20 October 2026: कल मंगलवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 20 अक्टूबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल मंगलवार को बैंक ज्यादातर राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल मंगलवार किन-किन राज्यों में और बैंक क्यों बंद रहने वाले हैं।

क्या कल मंगलवार को बंद रहेंगे बैंक? आज सोमवार 19 नवंबर को भी की राज्यों में महानवमी के कारण बंद है। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक कल मंगलवार 20 अक्टूबर को बैंक दशहरा, दशमी (विजयादशमी, आसो सुद-10), महानवमी, आयुध पूजा, दुर्गा पूजा के कारण बंद है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्यप्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बैंक कल नहीं खुलेंगे। कल इन राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। कल बैंक सिक्किम और मणिपुर में बैंक खुले रहेंगे। यहां आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक छुट्टी नहीं है।

दशहरा या विजयादशमी (आसो सुद-10) दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है, जिसे गुजराती पंचांग में आसो सुद-10 कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस दिन रावण दहन, शस्त्र पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं।

महानवमी और दुर्गा पूजा महानवमी नवरात्रि का नौवां दिन है, जो मां दुर्गा की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की थी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा सहित कई राज्यों में दुर्गा पूजा के दौरान महानवमी पर खास पूजा, हवन और पुष्पांजलि की जाती है। इस दौरान भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है।

आयुध पूजा आयुध पूजा दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह आमतौर पर नवरात्रि के दौरान महानवमी के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने औजारों, मशीनों, वाहनों, किताबों और कामकाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं।

अक्टूबर में छुट्टियों की पूरी लिस्ट 19 अक्टूबर, सोमवार- दशहरा और दुर्गा पूजा दशहरा (महाष्टमी), महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा के कारण असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

20 अक्टूबर, मंगलवार- विजयादशमी और दुर्गा पूजा विजयादशमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा के कारण कई राज्यों और बैंकिंग केंद्रों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता और लखनऊ समेत कई केंद्र शामिल हैं।

21 अक्टूबर, बुधवार- विजयादशमी और दुर्गा पूजा विजयादशमी और दुर्गा पूजा के कारण असम, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे।

22 अक्टूबर, गुरुवार- दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

23 अक्टूबर, शुक्रवार- दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

24 अक्टूबर, शनिवार- चौथा शनिवार महीने का चौथा मंगलवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

25 अक्टूबर, रविवार- वीकली हॉलिडे रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

26 अक्टूबर, सोमवार- लक्ष्मी पूजा और वाल्मीकि जयंती लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अक्टूबर, गुरुवार- करवा चौथ करवा चौथ के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। 31 अक्टूबर, मंगलवार- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के कारण गुजरात में बैंक बंद रहेंगे।