Bank Holiday: कल मंगलवार 10 नवंबर को बंद रहेंगे बैंक, जानिये RBI ने क्यों दी है छुट्टी

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Bank Holiday 10 November 2026: कल मंगलवार को बैंक बंद रहने वाले हैं।

Bank Holiday: कल मंगलवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 10 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार को बैंक ज्यादातर राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये किन-किन राज्यों में और बैंक क्यों बंद रहने वाले हैं।

क्या कल मंगवार को बंद रहेंगे बैंक? आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक कल मंगलवार 9 नवंबर को बैंक दिवाली, बलि प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजा, विक्रम संवत और गोवर्धन पूजा के कारण नहीं खुलेंगे। बैंक आज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों में बंद रहने वाले हैं। कल इन राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। इनके अलावा देश के बाकि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

दीपावली का त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में दीप जलाते हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसे अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

विक्रम संवत नववर्ष गुजरात के कई हिस्सों में दीपावली के अगले दिन से विक्रम संवत नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। गुजरात में इसे बेस्टू वरस भी कहा जाता है। इस दिन नई बही-खाते की शुरुआत भी की जाती है।

बलि प्रतिपदा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी थी और उन्हें पाताल लोक भेजा था। इस दिन राजा बलि की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस त्योहार को मनाया जाता है।

गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी घटना की याद में इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है।

लक्ष्मी पूजा दीपावली के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। इस दिन लोग धन, सुख और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 9 नवंबर - दिवाली, लक्ष्मी पूजा, बलि प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बैंकिंग केंद्रों में बैंक बंद रहेंगे।

10 नवंबर - बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

11 नवंबर - भैया दूज, निंगोल चक्कौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती के चलते गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

13 नवंबर - वांगला त्योहार के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

16 नवंबर - छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं।

20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण देहरादून में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का प्रमुख लोकपर्व है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।