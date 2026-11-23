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Bank Holiday Tuesday 24 November 2026: कल मंगलवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 24 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल शुक्रवार को बैंक कुछ राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन राज्यों में और क्यों बैंक बंद रहने वाले हैं।

कल मंगलवार 24 नवंबर को क्यों बंद रहेंगे बैंक? कल मंगलवार 24 नवंबर को बैंक दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ,उत्तराखंड,राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में बंद रहेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक के कारण बंद रहने वाले हैं।

बैंक मंगलवार को बंद रखने का कारण? गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। श्रद्धालु सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद करते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला त्योहार है। यह कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस मौके को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य और दीपदान करने का महत्व है। वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन भी इसी दिन किया जाता है।

रास पूर्णिमा को रासोत्सव या शरद रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के दिव्य महारास से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पूर्णिमा की चांदनी रात में भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा की विशेष पूजा की जाती है।

देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगी बैंक ब्रांच? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु,गोवा, बिहार, केरल आदि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। यहां कल बैंकों में छुट्टी नहीं रहेगी। यहां ब्रांच में सामान्य तरीके से कामकाज होगा।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते मेघायल में बैंक बंद रहेंगे।