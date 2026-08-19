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Bank Holiday Today: आज कहां और क्यों बैंक रहेंगे बंद, सितंबर में त्योहारों की भरमार

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Bank Holiday: &nbsp;आज एक राज्य में बैंक बंद रहेंगे
  • अगली छुट्टी 22 और 23 अगस्त को है
  • इसके बाद 25, 26 और 28 अगस्त को कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी है
bank holiday today
नगर पंचायत मथौली बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई ब्रांच

आज यानी 19 अगस्त को त्रिपुरा को छोड़ पूरे देश में सरकारी और निजी सभी बैंक बंद खुले हैं। त्रिपुरा बैंक हॉलीडे की वजह महाराजा बीर विक्रम किशोर मणिक्य बहादुर की जयंती है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक, इस हफ्ते (17 से 23 अगस्त के बीच) सिर्फ एक क्षेत्रीय छुट्टी पड़ रही है और वह भी आज त्रिपुरा में। बाकी दिनों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

इस हफ्ते के अंत में (22 और 23 अगस्त) बैंक बंद रहेंगे। क्योंकि 22 अगस्त चौथा शनिवार है, इसलिए बैंकों की छुट्टी है। बता दें हर दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। अबकि, 23 अगस्त रविवार है, इसलिए भी बंद।

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अगस्त में अब कब है छुट्टी

  • 25 अगस्त (मंगलवार) को केरल और आंध्र प्रदेश में मिलाद-उन-नबी (पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन) और पहला ओणम त्योहार मनाने के लिए बैंक बंद रहेंगे।
  • 26 अगस्त (बुधवार) को कई राज्यों में (महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड) ईद-ए-मिलाद और तिरुवोणम के चलते बैंक बंद रहेंगे।
  • 28 अगस्त (शुक्रवार) को रक्षाबंधन के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा, महीने के आखिरी रविवार (30 अगस्त) को भी छुट्टी है।

सितंबर में त्योहारों की भरमार

सितंबर महीने में कई धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहार पड़ रहे हैं। RBI के कैलेंडर के मुताबिक सितंबर महीने की शुरुआत 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वैष्णव) की छुट्टी से होगी। इसके बाद 12 सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के अवसर पर असम में अवकाश रहेगा।

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14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा, वरसिद्धि विनायक व्रत, विनायक चतुर्थी और हरतालिका जैसे त्योहारों के कारण कई राज्यों छुट्टी रहेगी। इसके अगले दिन यानी 15 सितंबर को संवत्सरी, नुआखाई और गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन का अवकाश दिया गया है। इस दिन गुजरात, गोवा और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे।

इसके बाद 21 सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव और श्री नारायण गुरु समाधि, 22 सितंबर को करमा पूजा और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर अलग-अलग राज्यों में छुट्टी रहेगी। महीने के अंत में 25 सितंबर को इंद्रजात्रा के कारण भी अवकाश रहेगा।

इस तरह सितंबर में 4, 12, 14, 15, 21, 22, 23 और 25 सितंबर को अलग-अलग त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों के कारण छुट्टियां रहेंगी।

बैंक की शाखा में जाकर काम नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं 24x7 चालू रहती हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई, एटीएम, सब कुछ बिना रुके काम करता है। छुट्टी के दिन भी आप अपने ज़रूरी लेन-देन आसानी से कर सकते हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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