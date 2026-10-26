Bank Holiday: आज सोमवार को भी इन 5 शहरों में बैंक बंद, RBI ने इस वजह से दी छुट्टी

मुख्य बातें

सोमवार 26 अक्टूबर 2026 को स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण कई शहरों में बैंक बंद।

बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है और आज बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें। जी हां, क्योंंकि सोमवार 26 अक्टूबर 2026 को सामान्य कामकाजी दिन होने के बावजूद देश के कुछ शहरों में बैंक शाखाएं बंद हैं। इसकी वजह स्थानीय त्योहार और विशेष अवसर हैं, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में किया गया है। इस छुट्टी का असर सरकारी और निजी, दोनों तरह के बैंकों की शाखाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं है, यानी एक शहर में बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं कि दूसरे शहरों में भी सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

26 अक्टूबर को इन 5 शहरों में बैंक बंद

26 अक्टूबर को अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद रहने की जानकारी दी गई है। इन शहरों में लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे अवसरों के कारण छुट्टी है।

शहर छुट्टी की वजह अगरतला लक्ष्मी पूजा चंडीगढ़ महर्षि वाल्मीकि जयंती जम्मू Accession Day शिमला महर्षि वाल्मीकि जयंती श्रीनगर Accession Day

यह छुट्टी इन शहरों में लागू बैंक हॉलिडे शेड्यूल के मुताबिक है। SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB और Canara Bank जैसे बैंकों की शाखाओं में जाने से पहले अपने स्थानीय ब्रांच का स्टेटस जरूर जांच लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 अक्टूबर की छुट्टी पूरे भारत के लिए नहीं है। दूसरे शहरों में बैंक शाखाएं अपने स्थानीय हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार खुली रह सकती हैं।

सोमवार को बैंक बंद क्यों हैं?

आमतौर पर सोमवार से शुक्रवार तक बैंक खुले रहते हैं, लेकिन बैंक की छुट्टियां सिर्फ सप्ताह के दिनों के आधार पर तय नहीं होतीं। RBI के कैलेंडर में राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा राज्यों और शहरों के स्थानीय त्योहारों तथा खास अवसरों को भी शामिल किया जाता है। इसी वजह से किसी शहर में सोमवार को बैंक बंद हो सकते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से काम कर रहे हों। सरकारी और निजी बैंक शाखाओं पर संबंधित स्थानीय छुट्टी लागू हो सकती है।

अक्टूबर में कब-कब बंद रहे बैंक?

अक्टूबर 2026 में गांधी जयंती, दशहरा, दुर्गा पूजा और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के कारण अलग-अलग तारीखों पर बैंक बंद रहे हैं। इसके अलावा रविवार और महीने के दूसरे तथा चौथे शनिवार को भी बैंक शाखाओं में नियमित अवकाश रहता है।

अक्टूबर की प्रमुख बैंक छुट्टियां इस प्रकार हैं:



2 अक्टूबर:- महात्मा गांधी जयंती - देशभर में बैंक बंद।

महात्मा गांधी जयंती - देशभर में बैंक बंद। 10 अक्टूबर:- महीने का दूसरा शनिवार; कुछ शहरों में महालया अमावस्या की छुट्टी भी।

महीने का दूसरा शनिवार; कुछ शहरों में महालया अमावस्या की छुट्टी भी। 17 अक्टूबर:- अगरतला में महा सप्तमी के कारण बैंक बंद।

अगरतला में महा सप्तमी के कारण बैंक बंद। 19 अक्टूबर:- कई शहरों में दशहरा, महा नवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा से जुड़ी छुट्टियां।

कई शहरों में दशहरा, महा नवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा से जुड़ी छुट्टियां। 20 अक्टूबर:- कई प्रमुख शहरों में दशहरा, विजयादशमी या महानवमी के अवसर पर बैंक बंद।

कई प्रमुख शहरों में दशहरा, विजयादशमी या महानवमी के अवसर पर बैंक बंद। 21 अक्टूबर:- अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम समेत कुछ शहरों में छुट्टी।

अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम समेत कुछ शहरों में छुट्टी। 22 और 23 अक्टूबर:- गंगटोक में दुर्गा पूजा और दशैन से संबंधित अवकाश।

गंगटोक में दुर्गा पूजा और दशैन से संबंधित अवकाश। 25 अक्टूबर:- रविवार होने के कारण बैंक बंद। इन तारीखों पर सभी शहरों में एक जैसी छुट्टी नहीं थी। अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहने के दिन स्थानीय त्योहारों के अनुसार तय किए गए थे।

अब अगली बैंक छुट्टी कब है?



26 अक्टूबर के बाद भी कुछ शहरों में महीने के अंत तक बैंक बंद रहेंगे।

29 अक्टूबर: शिमला में करवा चौथ के कारण बैंक शाखाएं बंद रहने की जानकारी दी गई है।

शिमला में करवा चौथ के कारण बैंक शाखाएं बंद रहने की जानकारी दी गई है। 31 अक्टूबर:- अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

अगर आपको चेक जमा करने, बैंक में दस्तावेज देने, KYC अपडेट कराने या किसी अन्य काम के लिए शाखा जाना है, तो पहले संबंधित बैंक की वेबसाइट या स्थानीय शाखा से छुट्टी की पुष्टि कर लें।

बैंक बंद होने पर भी कर सकेंगे ये काम

बैंक शाखा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप हो जाएंगी। छुट्टी के दिन भी कई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं।



UPI पेमेंट:- पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं।



पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग:- बैंक के ऐप से बैलेंस चेक करने और उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा मिल सकती है।



बैंक के ऐप से बैलेंस चेक करने और उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा मिल सकती है। इंटरनेट बैंकिंग:- ऑनलाइन ट्रांसफर और दूसरी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं।



ऑनलाइन ट्रांसफर और दूसरी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। ATM:- नकद निकासी और अन्य उपलब्ध ATM सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

हालांकि, तकनीकी खराबी या पहले से तय मेंटेनेंस के कारण कुछ डिजिटल सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं। वहीं, शाखा में जाकर होने वाले कामों के लिए बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है।

बैंक जाने से पहले जरूर करें यह काम

RBI का बैंक हॉलिडे कैलेंडर चेक करने से आप बेकार की यात्रा से बच सकते हैं। खासकर जब छुट्टी किसी स्थानीय त्योहार या शहर-विशेष के अवसर पर हो, तो अपने बैंक की संबंधित शाखा का शेड्यूल देखना बेहतर है।