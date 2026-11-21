Bank Holiday Today: आज 21 नवंबर को SBI, HDFC और ICICI बैंक खुले हैं या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें कैलेंडर
मुख्य बातें
- आज 21 नवंबर 2026 शनिवार को SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB और अन्य सरकारी व निजी बैंकों की शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी
- RBI के नियमों के अनुसार बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा हर रविवार को बंद रहते हैं
- आइए जानते हैं कि नवंबर में अभी कितनी छुट्टियां बची हैं?
Bank Holiday Today: अगर आज शनिवार 21 नवंबर 2026 को आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो आपके लिए राहत की खबर है। आज देशभर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC Bank, ICICI Bank, PNB और अन्य सरकारी व प्राइवेट बैंकों की शाखाओं में सामान्य कामकाज होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज महीने का तीसरा शनिवार है। इसलिए बैंक खुले रहेंगे।
दरअसल, देश में बैंक हर शनिवार को बंद नहीं रहते हैं। RBI के नियमों के अनुसार, सभी बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ हर रविवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण भी बैंक शाखाओं में छुट्टी होती है।
आज 21 नवंबर को बैंक क्यों खुले हैं?
नवंबर में 21 तारीख को तीसरा शनिवार पड़ रहा है। बैंकिंग नियमों के मुताबिक, तीसरे शनिवार को बैंक सामान्य रूप से खुले रहते हैं। इसलिए आज SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank और Punjab National Bank जैसी बैंकों की शाखाओं में ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, किसी खास शहर या शाखा में स्थानीय स्तर पर कोई अलग छुट्टी लागू है या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित बैंक से कर लेना बेहतर रहेगा।
नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?
RBI के नवंबर 2026 के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। पूरे महीने में कुल 16 छुट्टी वाले दिन हैं। ध्यान रहे कि इन सभी तारीखों पर देशभर के बैंक बंद नहीं होंगे। कई छुट्टियां केवल चुनिंदा शहरों और राज्यों के लिए हैं।
नवंबर 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट
नवंबर 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट
|तारीख
|शहर और छुट्टी की वजह
|1 नवंबर, रविवार
|देशभर में रविवार की छुट्टी
|8 नवंबर, रविवार
|देशभर में रविवार की छुट्टी
|9 नवंबर, सोमवार
|अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल और जयपुर; कानपुर और लखनऊ में दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस
|10 नवंबर, मंगलवार
|अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बाली प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष
|11 नवंबर, बुधवार
|गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में लक्ष्मी पूजा, निंगोल चकौबा, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती
|13 नवंबर, शुक्रवार
|शिलांग में वांगला महोत्सव
|14 नवंबर, शनिवार
|देशभर में दूसरा शनिवार
|15 नवंबर, रविवार
|देशभर में रविवार की छुट्टी
|16 नवंबर, सोमवार
|पटना और रांची में छठ पूजा
|20 नवंबर, शुक्रवार
|देहरादून में इगास-बग्वाल
|22 नवंबर, रविवार
|देशभर में रविवार की छुट्टी
|23 नवंबर, सोमवार
|शिलांग में सेंग कुट स्नेम
|24 नवंबर, मंगलवार
|आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के अवसर पर छुट्टी
|27 नवंबर, शुक्रवार
|बेंगलुरु में कनकदास जयंती
|28 नवंबर, शनिवार
|देशभर में चौथा शनिवार
|29 नवंबर, रविवार
|देशभर में रविवार की छुट्टी
बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे ये काम
बैंक शाखाएं बंद होने पर भी ग्राहकों के लिए कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं या रोजमर्रा का भुगतान करना है, तो इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- UPI: Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप से भुगतान और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
- Net Banking: बैंक की वेबसाइट के जरिए बैलेंस चेक करने, बिल भुगतान और फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
- Mobile Banking: बैंक के मोबाइल ऐप से कई जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ATM: कैश निकालने और बैलेंस चेक करने के लिए ATM उपलब्ध रहते हैं।
- NEFT/RTGS: इन डिजिटल माध्यमों से भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।
बैंक जाने से पहले जरूर चेक करें छुट्टी
RBI हर साल बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है। इसमें राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ-साथ राज्य और शहर के हिसाब से लागू होने वाली छुट्टियां भी शामिल होती हैं। इसलिए किसी दूसरे शहर में बैंक का काम हो या स्थानीय त्योहार के दौरान शाखा जाना हो, तो पहले अपने बैंक की छुट्टी की जानकारी जरूर जांच लें।
आपके लिए जरूरी बात यह है कि आज 21 नवंबर को तीसरा शनिवार होने के कारण बैंक सामान्य रूप से खुले हैं। लेकिन, नवंबर में 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।