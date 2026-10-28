Bank Holiday: कल गुरुवार को बंद रहेंगे बैंक, RBI ने क्यों दी है 29 अक्टूबर की छुट्टी

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Bank Holiday Thursday 29 October 2026: कल गुरुवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 29 अक्टूबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल गुरुवार को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन-किन राज्यों में और क्यों बैंक बंद रहने वाले हैं।

क्या कल गुरुवार को बंद रहेंगे बैंक? आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक कल गुरुवार 29 अक्टूबर को बैंक बंद रहने वाले हैं। कल बैंक करवाचौथ के कारण हिमाचल प्रदेश में बंद रहेंगे। कल यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के अन्य सभी राज्यों में बैंक करवाचौथ होने के बाद भी खुले रहेंगे।

दिल्ली, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में कल बैंक खुले रहेंगे। यहां करवाचौथ के कारण बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी।

करवाचौथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे खासतौर पर उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं मनाती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं।

करवाचौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें वीरावती की कथा प्रमुख है, जिसके अनुसार, उसके भाइयों ने छल से चंद्रमा निकलने का भ्रम पैदा कर दिया था और व्रत खोलने के बाद उसके पति पर संकट आ गया। बाद में वीरावती की प्रार्थना और भक्ति से उसके पति को जीवनदान मिला। इस कथा को व्रत के महत्व और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में सुनाया जाता है। करवाचौथ के दिन महिलाएं सुबह सरगी खाती हैं, दिनभर व्रत रखती हैं और शाम करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करती हैं। चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति का चेहरा देखकर उनके हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है।

अक्टूबर 2026 में छुट्टियों की पूरी लिस्ट 29 अक्टूबर, गुरुवार- करवा चौथ करवा चौथ के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

31 अक्टूबर, शनिवार- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के कारण गुजरात में बैंक बंद रहेंगे।