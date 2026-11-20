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Bank Holiday: क्या आप कल बैंक जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं?

Bank Holiday: क्या आप कल बैंक जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं? ज्यादातर वर्किंग क्लास बैंक जाकर निपटाने वाले काम शनिवार के दिन करते हैं। कल 21 नवंबर को महीने का तीसरा शनिवार है। शनिवार को लेकर अक्सर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि बैंक खुले होंगे या नहीं? हालांकि, आज बैंक

क्या कल शनिवार 21 नवंबर को बैंक खुले होंगे? आपको बता दें कि कल 21 नवंबर को महीने का तीसरा शनिवार है और तीसरे शनिवार के दिन बैंक खुले रहते हैं। कल देश के सभी राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक खुले रहेंगे।

आज इस राज्य में बंद थे बैंक? आज शुक्रवार 20 नवंबर को बैंक उत्तराखंड में इगास-बग्वाल के कारण बंद रहे। हालांकि, बाकि सभी राज्यों में आज बैंक खुले रहे। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला इगास-बग्वाल त्योहार बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों के दूर-दराज इलाकों में 11 दिन बाद पहुंची थी। इसलिए वहां के लोगों ने दिवाली के 11 दिन बाद दीप जलाकर खुशियां मनाईं और धीरे-धीरे यह परंपरा इगास-बग्वाल के रूप में शुरू हो गई।

एक दूसरी लोककथा भी है कि गढ़वाल के वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी से भी है। कहा जाता है कि वह तिब्बत के साथ युद्ध में विजय हासिल कर अपनी सेना के साथ दिवाली के 11 दिन बाद घर लौटे थे। उनकी जीत और सुरक्षित वापसी की खुशी में लोगों ने उस दिन दिवाली मनाई थी।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण उत्तराखंड में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का लोकल त्योहार है।

22 नवंबर - रविवार

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते मेघायल में बैंक बंद रहेंगे।

24 नवंबर - गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है, अखंड पाठ, कीर्तन और प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं।

28 नवंबर - चौथा शनिवार