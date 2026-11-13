Bank Holiday: क्या कल छठ पूजा के कारण बंद रहेंगे बैंक? चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

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Bank Holiday Saturday 15 November 2026: क्या कल शनिवार को बैंक बंद रहेंगे? अगर आप कल 14 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकरअपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि कल बैंक खुले हैं या नहीं। कल छठ पर्व का व्रत भी है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि कल शनिवार के दिन बैंक खुलेंगे या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक चेक करें बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट।

कल शनिवार 15 नवंबर को क्यों बंद रहेंगे बैंक? कल शनिवार 15 नवंबर को सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कल महीने का दूसरा शनिवार है और दूसरे शनिवार को देश के सभी राज्यों में बैंक बंद रहते हैं। कल छठ का त्योहार भी है। यही कारण है कि कल शनिवार को सभी सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार सभी जगह कल बैंक बंद रहेंगे।

बैंक बंद होने का कारण? कल दूसरे शनिवार और छठ पूजा के कारण बैंक रहने वाले हैं। छठ पर्व के चार दिनों में खरना का खास महत्व होता है। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन से छठ व्रत की कठिन शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करके अपने परिवार की सुख-शांति, अच्छी सेहत और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस दिन व्रती सुबह स्नान करने के बाद पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए रहते हैं। शाम को साफ-सफाई के साथ मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। सबसे पहले यह प्रसाद छठी मैया और सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के लोगों में भी बांटते हैं। खरना का प्रसाद खाने के बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दौरान व्रती न तो कुछ खाते हैं और न ही पानी पीते हैं। यह व्रत अगले दिन शाम को डूबते सूर्य और उसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। खरना की यह परंपरा आस्था, पवित्रता और परिवार की खुशहाली से जुड़ी है।

आज 13 नवंबर को इस राज्य में बंद हैं बैंक आज शुक्रवार 13 नवंबर को मेघालय में वांगाला फेस्टिवल के कारण बैंक बंद रहे। ये गारो समुदाय का पारंपरिक फसल उत्सव है। गारो जनजाति की पुरानी कृषि परंपराओं से जुड़ा है। यह फसल कटाई के बाद अच्छी पैदावार के लिए सूर्य देवता मिसी सालजोंग को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 13 नवंबर - वांगला त्योहार के कारण मेघालय में बैंक ब्रांच में कामकाज नहीं होगा।

16 नवंबर - छठ पूजा के मौके पर बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं।

20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण उत्तराखंड में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का लोकल त्योहार है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते मेघायल में बैंक बंद रहेंगे।