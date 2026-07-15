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Bank Holiday: कल गुरुवार 16 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, जानिये छुट्टी का क्या है कारण

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Bank Holiday on Thursday 16 July 2026: कल गुरुवार को बैंक बंद रहने वाले हैं
  • अगर आप कल बैंक ब्रांच जाकर अपना कोई काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट जान लीजिए
  • कहीं ऐसा न हो कि आप बैंक जाएं और आपको ब्रांच बंद मिले
Bank Holiday: कल गुरुवार 16 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, जानिये छुट्टी का क्या है कारण

Bank Holiday on Thursday 16 July 2026: कल गुरुवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल बैंक ब्रांच जाकर अपना कोई काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट जान लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आप बैंक जाएं और आपको ब्रांच बंद मिले। दरअसल, कल देश में रथ यात्रा, कांग रथयात्रा और हरेला त्योहार मनाया जाएगा, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंक ब्रांच ओडिशा, मणिपुर और उत्तराखंड में बंद रहेंगे। देश के बाकि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। यहां जानिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब-कब, किन राज्यों में और क्यों बैंकों को छुट्टी दी है।

कल गुरुवार 16 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक

कल गुरुवा 16 जुलाई को बैंक ओडिशा, मणिपुर और उत्तराखंड में बंद रहने वाले हैं। यहां सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद रहने वाले हैं। इन तीनों राज्यों में बैंक रथ यात्रा, कांग रथजात्रा और हरेला त्योहार के कारण बंद रहेंगे। इन तीनों राज्यों के अलावा देश के बाकी सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे और सामान्य तरीके से काम होगा।

कल क्यों बंद रहेंगे बैंक?

1. ओडिशा के पुरी में मनाया जाने वाला जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े रथ त्योहारों में से एक है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल लकड़ी के रथों को मेन मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है।

2. कांग रथजात्रा मणिपुर में कांग उत्सव या कांग जात्रा वहां का प्रमुख हिंदू त्योहार है। इसे ओडिशा की रथ यात्रा का मणिपुरी संस्करण भी माना जाता है। मैतेई समुदाय भगवान जगन्नाथ को समर्पित रथ खींचते हैं। इस त्योहार को कांग चिंगबा भी कहा जाता है।

3. हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में मानसून, हरियाली और नई फसल के लिए मनाया जाने वाला एक लोकल त्योहार है।

जुलाई में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

17 जुलाई 2026 - शुक्रवार

मेघालय में यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। यू तिरोत सिंग 19वीं सदी की शुरुआत में मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित नोंगखलाव एरिया के खासी राजा थे। वह देश के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। शुक्रवार को मेघालय के अलावा देश के बाकी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

18 जुलाई 2026 - शनिवार

18 जुलाई महीने का तीसरा शनिवार है। तीसरे शनिवार के दिन बैंक खुले रहते हैं लेकिन उस दिन सिर्फ सिक्कीम में बैंक बंद रहेंगे। सिक्किम में द्रुकपा त्शे-जी, जो एक एक बौद्ध त्योहार है, इसके कारण बैंक बंद रहेंगें। माना जाता है कि यह त्योहार भगवान बुद्ध के सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को पहला उपदेश देने की याद में मनाया जाता है।

19 जुलाई - रविवार

वीकली हॉलिडे रविवार के दिन देश के सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

22 जुलाई 2026 - बुधवार

बुधवार 22 जुलाई को त्रिपुरा में खारची पूजा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

25 जुलाई - चौथा शनिवार

चौथे शनिवार के दिन देश के सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

26 जुलाई - रविवार

वीकली हॉलिडे के कारण रविवार को बैंक बंद रहेंगे।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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