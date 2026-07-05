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बैंक जाकर फौरन निकाल लें पैसा, अगले हफ्ते 4 दिन रहेगी बंदी; ग्राहकों के लिए आई जरूरी खबर!

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • अगर अगले सप्ताह आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ें
  • 6 से 12 जुलाई 2026 के बीच SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB, कैनरा बैंक समेत कई बैंकों की शाखाएं 4 दिन बंद रहेंगी
  • आइए जानते हैं कि किस तारीख को किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे?
बैंक जाकर फौरन निकाल लें पैसा, अगले हफ्ते 4 दिन रहेगी बंदी; ग्राहकों के लिए आई जरूरी खबर!

अगर अगले सप्ताह आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के बीच देशभर में SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत सभी सरकारी और निजी बैंकों की शाखाएं अलग-अलग राज्यों में कुल 4 दिन बंद रहेंगी। इनमें क्षेत्रीय त्योहारों की छुट्टियां, दूसरा शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी शामिल है। ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी जुलाई 2026 के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 6 जुलाई को मिजोरम की राजधानी आइजोल में मिजो हमेइच्हे इंसुईखॉम पावल (MHIP) दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 9 जुलाई को मेघालय के शिलांग में बेह डेंखलाम (Beh Deinkhlam) त्योहार के अवसर पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। वहीं, 11 जुलाई को पूरे देश में दूसरा शनिवार होने के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे और 12 जुलाई को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी, यानी अगर आप इन तारीखों के आसपास बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों का ध्यान जरूर रखें।

जुलाई महीने में केवल यही छुट्टियां नहीं हैं। 16 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में रथ यात्रा, उत्तराखंड के देहरादून में हरेला और मणिपुर के इंफाल में कांग (रथ यात्रा) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 17 जुलाई को शिलांग में यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि, 18 जुलाई को सिक्किम के गंगटोक में द्रुकपा त्से-जी और 22 जुलाई को त्रिपुरा के अगरतला में खारची पूजा के कारण बैंक अवकाश रहेगा। वहीं, पूरे देश में 25 जुलाई को चौथा शनिवार और 5, 12, 19 तथा 26 जुलाई को सभी रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह रुक जाएंगी। आज के डिजिटल दौर में अधिकांश सेवाएं पहले की तरह 24×7 उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे भेज सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और कई अन्य जरूरी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, कभी-कभी बैंक निर्धारित मेंटेनेंस के कारण कुछ समय के लिए ऑनलाइन सेवाएं बंद कर सकते हैं, जिसकी जानकारी बैंक पहले से ग्राहकों को दे देते हैं।

अगर आपको चेक जमा करना, डिमांड ड्रॉफ्ट बनवाना, लॉकर से जुड़ा काम, KYC अपडेट, कैश जमा या निकासी, या किसी अन्य शाखा-आधारित सेवा की जरूरत है, तो छुट्टियों से पहले या बाद में ही अपनी योजना बनाएं। खासतौर पर लगातार छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाओं में भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए समय रहते अपना काम निपटा लेना बेहतर रहेगा।

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अगले सप्ताह बैंकों की छुट्टियों को देखते हुए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही पूरे कर लें। साथ ही, जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की स्थानीय बैंक छुट्टियों की जानकारी भी जरूर जांच लें, क्योंकि कई अवकाश केवल विशेष राज्यों या शहरों में ही लागू होते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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