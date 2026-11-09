Bank Holiday: आज सोमवार 9 नवंबर को बंद रहेंगे बैंक, जानिये RBI ने क्यों दी है छुट्टी

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Bank Holiday: क्या कल आप शनिवार को बैंक जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं।

Bank Holiday: आज सोमवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप आज 9 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार को बैंक ज्यादातर राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये आज किन-किन राज्यों में और बैंक क्यों बंद रहने वाले हैं।

क्या आज सोमवार को बंद रहेंगे बैंक? आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार 9 नवंबर को बैंक दिवाली, लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा के कारण नहीं खुलेंगे। बैंक आज त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बंद रहने वाले हैं। आज इन राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। इनके अलावा देश के बाकि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

दीपावली का त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में दीप जलाते हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसे अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी घटना की याद में इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। कई जगह अन्नकूट का प्रसाद भी बनाया जाता है।

लक्ष्मी पूजा दीपावली के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। इस दिन लोग धन, सुख और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। मान्यता है कि दीपावली की रात मां लक्ष्मी घरों में आती हैं और साफ-सुथरे घरों में निवास करती हैं। इसलिए लोग घरों की सफाई और सजावट करके दीप जलाते हैं।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 9 नवंबर - दिवाली, लक्ष्मी पूजा, बलि प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बैंकिंग केंद्रों में बैंक बंद रहेंगे।

10 नवंबर - बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

11 नवंबर - भैया दूज, निंगोल चक्कौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती के चलते गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

13 नवंबर - वांगला त्योहार के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

16 नवंबर - छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं।

20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण देहरादून में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का प्रमुख लोकपर्व है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

24 नवंबर - गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।