Bank Holiday: कल सोमवार को बंद रहेंगे बैंक, RBI ने क्यों दी है 19 अक्टूबर की छुट्टी

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Bank Holiday: RBI के कैलेंडर के मुताबिक कल सोमवार 19 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे।

Bank Holiday Monday 19 October 2026: कल सोमवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 19 अक्टूबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल सोमवार को बैंक ज्यादातर राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन-किन राज्यों में और बैंक क्यों बंद रहने वाले हैं।

क्या कल तीसोमवार को बंद रहेंगे बैंक? आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक कल सोमवार 19 अक्टूबर को बैंक दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा, दुर्गा पूजा और विजयदशमी के कारण बंद है। असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बैंक कल नहीं खुलेंगे।कल इन राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। कल दिल्ली, यूपी, राजस्थान जैसे कई राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा, दुर्गा पूजा और विजयादशमी देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहार हैं। नवरात्रि के दौरान महाष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा सहित कई राज्यों में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दौरान पंडाल सजाए जाते हैं, मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना होती है और भक्त पूजा-अर्चना करते हैं। महाष्टमी पर विशेष पूजा और पुष्पांजलि का महत्व है, जबकि महानवमी पर हवन, कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं।

विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। दक्षिण भारत में आयुध पूजा के अवसर पर औजारों, वाहनों, मशीनों और कामकाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसे काम और कौशल के प्रति सम्मान जताने का त्योहार भी माना जाता है।

अक्टूबर में छुट्टियों की पूरी लिस्ट 18 अक्टूबर, रविवार- वीकली हॉलिडे रविवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

19 अक्टूबर, सोमवार- दशहरा और दुर्गा पूजा दशहरा (महाष्टमी), महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा के कारण असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

20 अक्टूबर, मंगलवार- विजयादशमी और दुर्गा पूजा विजयादशमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा के कारण कई राज्यों और बैंकिंग केंद्रों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता और लखनऊ समेत कई केंद्र शामिल हैं।

21 अक्टूबर, बुधवार- विजयादशमी और दुर्गा पूजा विजयादशमी और दुर्गा पूजा के कारण असम, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे।

22 अक्टूबर, गुरुवार- दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

23 अक्टूबर, शुक्रवार- दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

24 अक्टूबर, शनिवार- चौथा शनिवार महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

25 अक्टूबर, रविवार- वीकली हॉलिडे रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

26 अक्टूबर, सोमवार- लक्ष्मी पूजा और वाल्मीकि जयंती लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अक्टूबर, गुरुवार- करवा चौथ करवा चौथ के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

31 अक्टूबर, शनिवार- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के कारण गुजरात में बैंक बंद रहेंगे।