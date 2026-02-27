Bank Holiday March 2026: मार्च में होली से ईद तक, कब और कहां बैंक रहेंगे बंद?

Bank Holiday March: मार्च 2026 के महीने में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लीजिए। मार्च में ही होली, ईद और रामनवमी जैसे बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। इसके अलावा 5 रविवार भी होंगे, जो 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च को पड़ रहे हैं।

Bank Holiday March: मार्च 2026 के महीने में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लीजिए। देशभर के बैंकों में अलग-अलग राज्यों के त्योहारों और आयोजनों के चलते बंदी रहेगी। मार्च में ही होली, ईद और रामनवमी जैसे बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। इसके अलावा 5 रविवार भी होंगे, जो 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च को पड़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक नहीं खुलेंगे। ऐसे में अगर आपको बड़ी रकम जमा करनी है या चेक भुगतान कराना है, तो पहले ही प्लान बना लें ताकि परेशानी न हो।

मार्च के किस दिन, क्यों और बैंक बंद रहेंगे 2 मार्च को उत्तर प्रदेश में होलिका दहन के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। उसके अगले दिन 3 मार्च को देशभर के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में धुलंडी, डोल जात्रा और अटुकल पोंगला के चलते अवकाश रहेगा। वहीं, 4 मार्च को होली के त्योहार पर दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

13 मार्च को सिर्फ मिजोरम में छुट्टी 13 मार्च को सिर्फ मिजोरम में चापचार कुट के मौके पर छुट्टी रहेगी। 17 मार्च को जम्मू-कश्मीर में शब-ए-कद्र के अवसर पर बैंक नहीं खुलेंगे। 19 मार्च काफी अहम दिन है, जब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा और राजस्थान समेत कई राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादी और तेलुगू नव वर्ष के चलते बैंक बंद रहेंगे।

20 मार्च को जम्मू-कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश में ईद-उल-फितर और जुमात-उल-विदा की छुट्टी रहेगी। अगले दिन 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार देश के अधिकतर हिस्सों में मनाया जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा।

रामनवमी पर बैंक रहेंगे बंद राम नवमी के मौके पर 26 मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले दिन 27 मार्च को मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश में छुट्टी रहेगी। महीने के आखिरी दिन 31 मार्च को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और कई अन्य राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे।