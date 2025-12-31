Bank Holiday January: जनवरी में कब, कहां और क्यों बैंक रहेंगे बंद, फरवरी-मार्च की भी देखें हॉलीडे लिस्ट
Bank Holiday January, February, March: जनवरी 2026 में पूरे देश में 16 तक दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन ये राज्यवार अलग-अलग हैं। वीकेंड पर भी बैंक बंद रहते हैं। बैंक हर रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इस लिहाज से 4, 11, 18, 25 जनवरी को रविवार और 10, 24 जनवरी को दूसरे-चौथे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडे की लिस्ट आरबीआई के अनुसार है।
मुख्य बैंक हॉलीडे जनवरी 2026
1 जनवरी: न्यू ईयर/गान-ंगाई पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि में बैंक बंद।
2 जनवरी: मिजोरम और केरल में न्यू ईयर/मनम जयंती।3 जनवरी: उत्तर प्रदेश में हजरत अली जन्मदिन।
12 जनवरी: पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जयंती।
14 जनवरी: गुजरात, ओडिशा, असम आदि में मकर संक्रांति/माघ बिहू।
15 जनवरी: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में पोंगल/मकर संक्रांति।
16 जनवरी: तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस।
17 जनवरी: तमिलनाडु में उजावर तिरुनल।
23 जनवरी: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा में नेताजी जयंती/सरस्वती पूजा।
26 जनवरी: गणतंत्र दिवस पर पूरे भारत में बैंक बंद।
उत्तर प्रदेश के लिए
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 3 जनवरी (हजरत अली जन्मदिन) और 26 जनवरी पर बैंक बंद रहेंगे, बाकी वीकेंड पर। डिजिटल बैंकिंग और UPI काम करते रहेंगे।
फरवरी की छुट्टियां
18 फरवरी - लोसार
19 फरवरी - छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती
20 फरवरी - मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस
मार्च बैंक हॉलीडे
2 मार्च - होलिका दहन
3 मार्च - होली (दूसरा दिन)/डोल जात्रा/धुलेंडी/होलिका दहन
4 मार्च - होली/होली दूसरा दिन - धुलेत्ती/याओसंग दूसरा दिन
13 मार्च - चापचर कुट
17 मार्च - शब-ए-कद्र
19 मार्च - गुड़ी पड़वा/उगादी/तेलुगु नववर्ष/सजिबू नोंगमापंबा (चेरावब)/प्रथम नवरात्रि
20 मार्च - ईद-उल-फित्र (रमजान)/जुमात-उल-विदा
21 मार्च - रमजान-ईद (ईद-उल-फित्र) (शावल-1)/खुतब-ए-रमजान/सरहुल
26 मार्च - श्री राम नवमी
27 मार्च - श्री राम नवमी (चैते दसैं)
31 मार्च - महावीर जन्मकल्याणक/महावीर जयंती
स्रोत: RBI