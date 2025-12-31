Hindustan Hindi News
Bank Holiday January: जनवरी में कब, कहां और क्यों बैंक रहेंगे बंद, फरवरी-मार्च की भी देखें हॉलीडे लिस्ट

संक्षेप:

Bank Holiday January, February, March: जनवरी 2026 में पूरे देश में 16 तक दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन ये राज्यवार अलग-अलग हैं। वीकेंड पर भी बैंक बंद रहते हैं। बैंक हर रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

Dec 31, 2025 08:12 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Bank Holiday January, February, March: जनवरी 2026 में पूरे देश में 16 तक दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन ये राज्यवार अलग-अलग हैं। वीकेंड पर भी बैंक बंद रहते हैं। बैंक हर रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इस लिहाज से 4, 11, 18, 25 जनवरी को रविवार और 10, 24 जनवरी को दूसरे-चौथे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडे की लिस्ट आरबीआई के अनुसार है।

मुख्य बैंक हॉलीडे जनवरी 2026

1 जनवरी: न्यू ईयर/गान-ंगाई पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि में बैंक बंद।

2 जनवरी: मिजोरम और केरल में न्यू ईयर/मनम जयंती।3 जनवरी: उत्तर प्रदेश में हजरत अली जन्मदिन।

12 जनवरी: पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जयंती।

14 जनवरी: गुजरात, ओडिशा, असम आदि में मकर संक्रांति/माघ बिहू।

15 जनवरी: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में पोंगल/मकर संक्रांति।

16 जनवरी: तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस।

17 जनवरी: तमिलनाडु में उजावर तिरुनल।

23 जनवरी: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा में नेताजी जयंती/सरस्वती पूजा।

26 जनवरी: गणतंत्र दिवस पर पूरे भारत में बैंक बंद।

उत्तर प्रदेश के लिए

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 3 जनवरी (हजरत अली जन्मदिन) और 26 जनवरी पर बैंक बंद रहेंगे, बाकी वीकेंड पर। डिजिटल बैंकिंग और UPI काम करते रहेंगे।

फरवरी की छुट्टियां

18 फरवरी - लोसार

19 फरवरी - छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती

20 फरवरी - मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस

मार्च बैंक हॉलीडे

2 मार्च - होलिका दहन

3 मार्च - होली (दूसरा दिन)/डोल जात्रा/धुलेंडी/होलिका दहन

4 मार्च - होली/होली दूसरा दिन - धुलेत्ती/याओसंग दूसरा दिन

13 मार्च - चापचर कुट

17 मार्च - शब-ए-कद्र

19 मार्च - गुड़ी पड़वा/उगादी/तेलुगु नववर्ष/सजिबू नोंगमापंबा (चेरावब)/प्रथम नवरात्रि

20 मार्च - ईद-उल-फित्र (रमजान)/जुमात-उल-विदा

21 मार्च - रमजान-ईद (ईद-उल-फित्र) (शावल-1)/खुतब-ए-रमजान/सरहुल

26 मार्च - श्री राम नवमी

27 मार्च - श्री राम नवमी (चैते दसैं)

31 मार्च - महावीर जन्मकल्याणक/महावीर जयंती

स्रोत: RBI

