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SBI, HDFC, PNB समेत सभी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, जून में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक; फटाफट निकाल लें पैसा

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Bank Holiday June 2026: जून 2026 में बैंक ग्राहकों को कई छुट्टियों का सामना करना पड़ेगा। RBI के अवकाश कैलेंडर के अनुसार रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार समेत धार्मिक अवसरों को मिलाकर बैंक 11 दिनों तक बंद रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाओं का क्या होगा?

SBI, HDFC, PNB समेत सभी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, जून में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक; फटाफट निकाल लें पैसा

Bank Holiday June 2026: अगर आप जून 2026 में बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार जून महीने में देशभर के बैंक विभिन्न राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय अवसरों के कारण कई दिनों तक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक शाखा जाने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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जून 2026 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, जिनमें SBI, HDFC Bank, PNB, Bank of Baroda, ICICI Bank और Axis Bank जैसी प्रमुख बैंकें शामिल हैं, कुल मिलाकर 11 दिनों तक बंद रह सकती हैं। हालांकि, इनमें से कुछ छुट्टियां केवल विशेष राज्यों और शहरों तक सीमित हैं, जबकि कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी।

RBI के कैलेंडर के मुताबिक 15 जून को मिजोरम की राजधानी आइजोल में Young Mizo Association (YMA) स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इसी दिन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राजा संक्रांति के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

इसके बाद 25 जून को विजयवाड़ा में मोहर्रम के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 26 जून को मोहर्रम के कारण देश के कई बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर और श्रीनगर समेत कई स्थानों पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। 29 जून को शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर बैंकिंग कार्य नहीं होगा, जबकि 30 जून को आइजोल में स्थानीय पर्व रेमना नी (Remna Ni) के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा।

जून 2026 में बैंक की छुट्टी

तारीखदिनअवसर / छुट्टीराज्य / शहर
7 जून 2026रविवारसाप्ताहिक अवकाशपूरे भारत में
13 जून 2026शनिवारदूसरा शनिवारपूरे भारत में
14 जून 2026रविवारसाप्ताहिक अवकाशपूरे भारत में
15 जून 2026सोमवारYoung Mizo Association (YMA) Dayआइजोल (मिजोरम)
15 जून 2026सोमवारराजा संक्रांतिभुवनेश्वर (ओडिशा)
21 जून 2026रविवारसाप्ताहिक अवकाशपूरे भारत में
25 जून 2026गुरुवारमोहर्रमविजयवाड़ा
26 जून 2026शुक्रवारमोहर्रमदिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर, श्रीनगर समेत कई शहर
27 जून 2026शनिवारचौथा शनिवारपूरे भारत में
28 जून 2026रविवारसाप्ताहिक अवकाशपूरे भारत में
29 जून 2026सोमवारसंत गुरु कबीर जयंतीशिमला
30 जून 2026मंगलवाररेमना नी (Remna Ni)आइजोल (मिजोरम)
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इन छुट्टियों के अलावा हर महीने की तरह जून में भी दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। इस बार 13 जून (दूसरा शनिवार) और 27 जून (चौथा शनिवार) को बैंकिंग सेवाएं शाखाओं में उपलब्ध नहीं होंगी। साथ ही महीने के चारों रविवार यानी 7, 14, 21 और 28 जून को भी बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह विभिन्न छुट्टियों को मिलाकर जून में कुल 11 दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे भेजने, प्राप्त करने, बैलेंस चेक करने और अन्य कई काम आसानी से कर सकेंगे। हालांकि, कभी-कभी बैंक सिस्टम मेंटेनेंस के कारण कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आपको चेक जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, लॉकर से जुड़ा कोई काम है या किसी दस्तावेज पर बैंक शाखा में जाकर प्रक्रिया पूरी करनी है, तो छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना बना लें।

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कुल मिलाकर जून 2026 में बैंक छुट्टियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहने वाली है। इसलिए बैंक ग्राहकों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने जरूरी वित्तीय काम समय रहते निपटा लें और बैंक जाने से पहले स्थानीय शाखा की छुट्टी की जानकारी अवश्य जांच लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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