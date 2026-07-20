इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक! घर से निकलने से पहले जरूर देखें छुट्टियों की लिस्ट
मुख्य बातें
- अगर इस हफ्ते आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो पहले बैंक हॉलिडे की तारीखें जरूर देख लें
- RBI के कैलेंडर के मुताबिक 22 जुलाई को त्रिपुरा में खारची पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि 25 जुलाई (चौथा शनिवार) और 26 जुलाई (रविवार) को देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी
अगर इस हफ्ते आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, इस सप्ताह देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक शाखाएं तीन दिन तक बंद रह सकती हैं। इनमें क्षेत्रीय त्योहार की छुट्टी, चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टी और रविवार का अवकाश शामिल है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इन दिनों भी UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, IMPS, RTGS और NEFT जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी, जिससे ग्राहकों को पैसों के लेन-देन में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
त्रिपुरा में बंद रहेंगे बैंक
सबसे पहले 22 जुलाई (बुधवार) को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में खारची पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी केवल त्रिपुरा के लिए लागू होगी। इसके बाद 25 जुलाई (चौथा शनिवार) को पूरे देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 जुलाई (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण देशभर में सभी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा, यानी अगर आप चेक जमा करने, डिमांड ड्रॉफ्ट बनवाने, नकद जमा या निकासी, पासबुक अपडेट या किसी अन्य शाखा से जुड़े काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों का ध्यान जरूर रखें।
शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी बैंक
RBI के नियमों के अनुसार देश के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को भी बैंक शाखाओं में काम नहीं होता। वहीं अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों पर क्षेत्रीय छुट्टियां भी घोषित की जाती हैं। इसलिए किसी भी बैंक शाखा में जाने से पहले अपने राज्य का बैंक हॉलिडे कैलेंडर देख लेना बेहतर होता है।
सप्ताह की सबसे खास छुट्टी खारची पूजा
इस सप्ताह की सबसे खास छुट्टी खारची पूजा की है। यह त्रिपुरा का प्रमुख पारंपरिक त्योहार माना जाता है। यह उत्सव चतुर्दश देवताओं (14 देवताओं) और माता पृथ्वी की पूजा के लिए मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व आषाढ़ महीने की शुक्ल अष्टमी को शुरू होता है और पूरे सप्ताह तक चलता है। इसी वजह से अगरतला समेत त्रिपुरा के कई इलाकों में सरकारी कार्यालयों के साथ बैंक भी बंद रहते हैं।
हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को अधिकांश बैंकिंग सेवाओं के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज लगभग सभी बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, IMPS, NEFT और RTGS के जरिए पैसे भेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एटीएम से नकदी भी निकाल सकते हैं। अगर किसी बैंक को तकनीकी रखरखाव (मेंटेनेंस) करना होता है, तो इसकी जानकारी ग्राहकों को पहले ही दे दी जाती है।
अच्छी खबर यह भी है कि 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच किसी राज्य के लिए अलग से बैंक अवकाश निर्धारित नहीं है। इस दौरान केवल नियमित रविवार की छुट्टी रहेगी, जबकि बाकी दिनों में देशभर के बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग कार्य इस सप्ताह की छुट्टियों के कारण नहीं हो पाता है, तो आप अगले सप्ताह बिना किसी अतिरिक्त क्षेत्रीय अवकाश की चिंता के अपना काम पूरा कर सकते हैं।
अगर आपको बैंक शाखा में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो छुट्टियों की तारीखों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके आप छुट्टियों के दौरान भी अपने अधिकांश वित्तीय काम आसानी से निपटा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।