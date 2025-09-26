bank holiday how many days will banks remain closed on the occasion of durga puja Bank Holiday: दुर्गा पूजा के अवसर पर कितने दिन बैंक रहेंगे बंद, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़bank holiday how many days will banks remain closed on the occasion of durga puja

Bank Holiday: दुर्गा पूजा के अवसर पर कितने दिन बैंक रहेंगे बंद

Bank Holiday: दुर्गा पूजा की धूम शुरू हो चुकी है, लेकिन आज शुक्रवार, 26 सितंबर को कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में बैंक खुले रहेंगे। दुर्गा पूजा की वजह से बैंक छुट्टी असल में 27 सितंबर, शनिवार से शुरू हो रही है, क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:32 AM
share Share
Follow Us on
Bank Holiday: दुर्गा पूजा के अवसर पर कितने दिन बैंक रहेंगे बंद

Bank Holiday:दुर्गा पूजा की धूम शुरू हो चुकी है, लेकिन आज शुक्रवार, 26 सितंबर को कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में बैंक खुले रहेंगे। दुर्गापूजा की वजह से बैंक छुट्टी असल में 27 सितंबर, शनिवार से शुरू हो रही है, क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, बैंक दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहते हैं। 27 और 28 सितंबर चौथा शनिवार और रविवार हैं।

कोलकाता और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बैंक छुट्टियां आमतौर पर सप्तमी (पूजा का सातवां दिन) से शुरू होती हैं। हालांकि, इस साल वीकेंड पड़ने की वजह से बैंक छुट्टियां जल्दी शुरू हो रही हैं।

दुर्गा पूजा के दौरान बैंक छुट्टियों की पूरी सूची

· 27 सितंबर (शनिवार): कोलकाता और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे।

· 28 सितंबर (रविवार)

· 29 सितंबर (सोमवार)

· 30 सितंबर (मंगलवार)

· 1 अक्टूबर (बुधवार)

· 2 अक्टूबर (गुरुवार)

अक्टूबर 2025 में बैंक हॉलीडे

1 अक्टूबर, बुधवार: महानवमी

राज्य: बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।

2 अक्टूबर, गुरुवार: महात्मा गांधी जयंती, दशहरा

राज्य: लगभग सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (देखें: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली)

अवसर: महालया

राज्य: पश्चिम बंगाल

·अवसर: विजयादशमी

राज्य: बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय

6 अक्टूबर, सोमवार: लक्ष्मी पूजा

राज्य: ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

7 अक्टूबर, मंगलवार: महर्षि वाल्मीकि जयंती

राज्य: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब

20 अक्टूबर, सोमवार: दिवाली

राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड

· अवसर: नरक चतुर्दशी

· राज्य: कर्नाटक, केरल

21 अक्टूबर, मंगलवार: दिवाली

· राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा

22 अक्टूबर, बुधवार: दिवाली

· राज्य: हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश

· अवसर: विक्रम संवत नया साल

· राज्य: गुजरात

23 अक्टूबर, गुरुवार: भाई दूज

राज्य: गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश

24 अक्टूबर, शुक्रवार: निंगोल चकौबा

· राज्य: मणिपुर

27 अक्टूबर, सोमवार: छठ पूजा

· राज्य: बिहार, झारखंड

28 अक्टूबर, मंगलवार: छठ पूजा

· राज्य: बिहार

31 अक्टूबर, शुक्रवार

· अवसर: सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन

· राज्य: गुजरात

Bank Holiday Durga puja Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।